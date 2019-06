Anticipazione Una Vita, Elvira perdona Arturo: il gesto inaspettato

Una Vita anticipazioni: Elvira invia un inaspettato messaggio a suo padre Arturo

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita i telespettatori di Canale 5 assisteranno a un gesto inaspettato di Elvira. Sentiremo nuovamente parlare della giovane Valverde, alla quale il pubblico non ha potuto non affezionarsi. Il tutto accade quando Arturo scopre di essere gravemente malato. Il colonnello, come vi abbiamo già rivelato, si ritrova a vivere momenti davvero complicati, in quanto i medici lo mettono al corrente del fatto che potrebbe restare cieco. Questa eventualità, che con il tempo si fa sempre più forte, devasta la vita di Arturo, che prende una drastica decisione. Secondo le anticipazioni, il duro Valverde sceglie di porre fine alla sua esistenza, attraverso il suicidio. Con una pistola puntata contro, il colonnello è pronto a rinunciare alla sua vita pur di non continuare a vivere da cieco. Fortunatamente, Augustina riesce a bloccare in tempo il suo padrone. Ma non solo, la domestica decide di mettere subito al corrente di quanto accaduto Felipe e Silvia.

Anticipazioni Una Vita: Arturo scopre che presto diventerà cieco e decide di togliersi la vita

Arturo, come vi avevamo già rivelato, scopre che con il trascorrere degli anni diventerà cieco. Il colonnello inizia già ad avere seri problemi alla vista e così decide di porre fine alla sua vita. L’intervento di Augustina, che ne parla con Silvia, riesce e a metterlo in salvo. Non appena la Reyes viene a conoscenza della situazione cerca subito di aiutare il suo amato a riprendersi. Ma il colonnello continua a ripercorrere il suo passato e non può non sentirsi in colpa per il dolore procurato a sua figlia Elvira. Ricordiamo che Arturo ha tentato di uccidere Simon, portando alla morte la povera Adela. I forti sensi di colpa aumentano sempre di più il suo dolore e così Silvia dà una svolta decisiva alla situazione.

Una Vita, Elvira perdona Arturo: la lettera che riprende il colonnello

Silvia rivela a Donna Susana quanto sta accadendo ad Arturo. Inaspettatamente, la sarta decide di scrivere una lettera a Elvira e Simon, per raccontargli la situazione. Nonostante gli accesi scontri, la giovane Valverde è sempre stata legata al padre, a cui scrive un messaggio commovente. Elvira invia ad Arturo una lettera in cui gli confessa di averlo perdonato per quanto accaduto. Proprio attraverso queste parole, il Valverde riesce finalmente a darsi coraggio e a riprendere in mano la sua vita.