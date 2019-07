Anticipazione Una Vita: arrivano la moglie e il figlio di Inigo, Leonor furiosa

Una Vita anticipazioni, ad Acacias arrivano la moglie e il figlio di Inigo

Le anticipazioni di Una Vita rivelano un importante colpo di scena per Inigo, nelle prossime puntate in onda in Italia. Tutto inizia quando i due fratelli Barbosa smascherano Pena, che in realtà non ha mai perso la memoria. In realtà, il vero Inigo ha sempre avuto intenzione di incastrare entrambi per il furto di una divinità indiana. Ma ecco che, consapevoli della situazione, Inigo e Flora giocano di anticipo e svelano a La Deliciosa, di fronte a tutti i vicini, la verità sulla loro identità. A questo punto, Pena è costretto a prendersi carico della pasticceria, ma non solo. Infatti, il vero Inigo deve anche stare attendo a un misterioso indiano che vuole punirlo per il furto della divinità. I due fratelli Barbosa non cedono ai ricatti del vero Cervera e non lo aiutano ad affrontare l’uomo. Anzi, Inigo sta progettando di lasciare Acacias insieme a Leonor e a Flora. Ma il piano viene rovinato proprio dall’arrivo di due persone, che si rivelano essere i familiari di Inigo!

Anticipazione Una Vita, arrivano Eva e Nacho: Inigo ha una moglie e un figlio

Dopo aver smascherato Pena, Inigo e Flora hanno intenzione di lasciare per sempre Acacias con Leonor. Ma ecco che, proprio il giorno della loro partenza, fanno il loro ingresso Eva e Nacho. La donna non esita a chiamare Inigo con il suo vero nome, Ignacio. Dopo di che, gli presenta il bambino che ha portato con sé, annunciando che si tratta del frutto del loro amore. Una rivelazione inaspettata che non può gettare nello sconforto la povera Leonor. Infatti, la figlia di Rosina corre via in lacrime, non riuscendo a credere che Inigo le abbia potuto nascondere una verità così importante. La vedova di Pablo non può pensare che l’uomo che ama abbia già una moglie e, addirittura, un figlio.

Una Vita, Leonor delusa da Inigo: il fratello di Flora accusato di aver abbandonato la sua famiglia

Inigo appare abbastanza seccato, tanto che si rifiuta di abbracciare il bambino. Il falso Cervera sembra non voler riconoscere Nacho come suo figlio e non risparmia parole cattive nei confronti di Eva. Nonostante ciò, quest’ultima continua a sostenere di essere la moglie del fratello di Flora, accusandolo di aver abbandonato la sua famiglia. Purtroppo il rapporto con Leonor va inevitabilmente a rovinarsi. Sicuramente questa trama vedrà altri colpi di scena, con Inigo che cerca di scoprire se dietro tutto ci sia Pena. Il fratello di Flora, però, non può negare che Eva sia sua moglie!