Anticipazioni Una Vita dal 29 luglio al 3 agosto: Samuel protegge Blanca

Una Vita anticipazioni puntate italiane dal 29 luglio al 3 agosto: Blanca rapisce sua madre Ursula, Samuel la protegge

Nelle puntate di Una Vita, in onda la prossima settimana, Blanca convince Samuel a lasciarla andare da sola al cimitero con Ursula. La ragazza vuole prendere in mano la situazione e riuscire a far confessare la madre. Pertanto, si introduce nel Pantheon della famiglia Alday e colpisce la donna in testa facendola svenire. In questo modo, la giovane Dicenta sequestra Ursula, da cui vuole sapere dove si trova suo figlio Moises. Ma l’ex istitutrice continua ad affermare di non essere coinvolta in questo crimine e le ricorda, nuovamente, che ha partorito una bambina, purtroppo morta. Diego e Samuel non riescono a trovare Blanca e Carmen convince Riera ad aiutarli nella ricerca. Approfittando di un momento di distrazione della figlia, Ursula dà fuoco al Pantheon. Samuel arriva giusto in tempo per impedire alla moglie di uccidere la dark lady. Di fronte alla polizia, il giovane Alday decide di non testimoniare a sfavore di Blanca, impedendo così a Ursula di far rinchiudere la ragazza in manicomio. Inaspettatamente, Samuel si schiera completamente dalla parte di Diego proteggendo la giovane Dicenta.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Inigo e Flora smascherato Pena

Inigo fruga tra gli oggetti personali di Pena e comprende che, in realtà, non ha mai perso la memoria. Nel frattempo, però, il vero Cervera riesce a sedurre Flora e la bacia. Poco dopo, Inigo fa sapere alla sorella quanto scoperto: Pena voleva incastrarli per fuggire dalla vendetta di un misterioso indiano. Leonor scopre che quest’ultimo è una persona molto pericolosa. Ma non solo, la giovane Hidalgo comprende che Pena voleva far in modo di far pagare a Inigo un suo furto, facendo leva sullo scambio di identità. Infatti, il misterioso indiano sta cercando il Cervera, che non ha mai conosciuto fisicamente, per vendicarsi del furto della statua di una divinità indiana. Per evitare di finire nei guai, Flora e Inigo organizzano una festa a La Deliciosa dove informano tutti i vicini di essere, in realtà, fratello e sorella. Dopo ciò, rivelano che Pena è il vero Inigo, lasciando quest’ultimo senza parole. Il cameriere nega di essere il vero Cervera, ma ormai i due fratelli Barbosa non riescono più ad ascoltare le sue bugie. Per completare l’opera, Flora e Inigo consegnano la gestione completa de La Deliciosa all’uomo.

Una Vita anticipazioni: Arturo pensa al suicidio, Rosina prova le erbe di Jacinto

I problemi alla vista di Arturo peggiorano sempre di più. Intanto, attraverso Augustina, Silvia cerca di capire cosa sta accadendo al colonnello. Non riuscendo nel suo intento, la Reyes decide di partire con Esteban. La donna, però, promette che farà visita a Elvira, in Italia, per scoprire cosa sta accadendo al Valverde. Mentre Augustina è sul punto di confessare a Felipe i problemi di Arturo, quest’ultimo pensa al suicidio. Nel frattempo, Casilda decide di provare le erbe di Jacinto.Tutte le domestiche della soffitta riescono finalmente a convincere Ursula a ritirare la denuncia contro Paquito. Anche Rosina vuole provare le erbe di Jacinto e, non solo, inizia a pensare di venderle a dei possibili clienti.