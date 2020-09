Anticipazioni Una Vita dal 20 al 26 settembre: una gravidanza e un furto

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda da domenica 20 a sabato 26 settembre 2020, il pubblico italiano assisterà a nuovi colpi di scena! Lolita tiene per sé un importante segreto: è incinta. La moglie di Antonito non ha ancora rivelato a nessuno la lieta notizia e decide di condividere quanto sta accadendo a Fabiana. Dopo di che, prega l’amica di non raccontare a nessuno della sua gravidanza. Nel frattempo, Susana non apprezza per nulla il comportamento di Rosina, la quale sembra voler dare davvero un’opportunità a Ignacio. La sarta affronta l’amica e le rivela, senza peli sulla lingua, di non appoggiare la sua frequentazione. Susana, infatti, vorrebbe vedere Rosina perdonare Liberto per il tradimento. Ignacio, però, non perde tempo e si dichiara apertamente alla madre di Leonor, con una vera e propria dichiarazione d’amore. Il Seler assiste alla scena da lontano. Dopo di che, Liberto prende un’inaspettata decisione: rivela a Rosina che può ritenersi una donna libera. Pertanto, ora la donna può vivere un nuovo amore e fare ciò che la rende più felice. Una scelta spiazzante quella presa dal Seler, che avrebbe potuto continuare a cercare il perdono della moglie. La Rubio, intanto, dimostra di non essere realmente pronta a voltare pagina e a intraprendere una nuova relazione amorosa.

Una Vita anticipazioni dal 20 al 26 settembre 2020: Liberto decide di lasciare libera Rosina, Lolita incinta

E mentre Liberto lascia libera Rosina e Lolita confessa di essere incinta, Camino evita che Cesareo venga ferito dal ladro, il quale armato, avvisandolo! In questo modo, la figlia di Felicia ritrova la parola. Ebbene sì, il pubblico italiano sentirà finalmente la sorella di Emilio parlare. Dopo il tragico momento affrontato in passato, la dolce ragazza riesce a ritrovare la parola, salvando così Cesareo. Si sa, i pettegolezzi nel quartiere di Acacias si diffondono velocemente. Pertanto, tutti vengono subito a conoscenza della novità. Intanto, si presenta a sorpresa dai Pasamar Ledesma, un uomo losco con cui hanno un conto in sospeso. Scendendo nel dettaglio, il nuovo arrivato si reca subito da Emilio e inizia a minacciarlo. Il suo atteggiamento non può non mettere in serie difficoltà il figlio di Felicia, che custodisce un pericoloso segreto!

Genoveva sempre più presa da Felipe, un furto ad Acacias: anticipazioni Una Vita da domenica 20 a sabato 26 settembre 2020

Genoveva dimostra di essere sempre più attratta da Felipe, per cui prova un chiaro interesse sentimentale. Entrambi non riescono a non cedere alla passione. Attenzione però: l’avvocato di Acacias è molto vicino anche a un’altra donna. Si tratta di Marcia, la sua nuova domestica. Le domestiche consegnano a Susana e Felicia i soldi della lotteria. Dopo di che, danno anche il denaro al parroco del villaggio. Ben presto, però, Fabiana fa una sconvolgente scoperta: tutti i soldi sono stati rubati. Ora i domestici si preparano a trovare una nuova soluzione.