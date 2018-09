Anticipazioni Una Vita dal 10 al 14 settembre: Teresa affronta Fabiana

Una Vita anticipazioni prossima settimana: l’inaspettata confessione di Teresa a Fabiana, Felipe salva Mauro

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda dal 10 al 14 settembre, Mendez intende arrestare Mauro, per aver tenuto nascosta Ursula alla pensione, ma Felipe riesce a salvarlo dichiarando che lui era a conoscenza di quanto stava accadendo. Intanto, la Dicenta sta preparando la sua vendetta contro Cayetana, la quale tenta di portare Celia e Susana dalla sua parte. Infatti, la dark lady di Acacias accusa pesantemente Ursula, non solo per la morte di Tirso ma anche per quella di Carlota. Celia inizia a credere alla versione dei fatti di Cayetana e litiga con Teresa. Anche Fabiana tenta di convincere la Sierra dell’innocenza della Sotelo Ruz, ma la maestrina questa volta non si lascia trasportare da ciò. Inoltre, fa capire alla domestica di essere a conoscenza del segreto che la lega a Cayetana, ovvero che quest’ultima è sua figlia. In seguito, Fabiana trova una donna svenuta in strada e decide di portarla in soffitta. Qui scopre che si chiama Carmen e che ha bisogno di un lavoro. La donna propone così a Cayetana di assumerla come domestica. La Sotelo Ruz accetta e la prende in prova.

Anticipazione Una Vita: Simon riceve una falsa conferma sulla morte di Elvira

Simon riceve una lettera da parte di Nemesio, un presunto superstite della naufragio nel quale pare sia morta Elvira. L’uomo si dice disposto a incontrarlo. Finalmente i due si incontrano a casa di Susana, dove questo sconosciuto rivela di aver avuto vicino la Valverde nei suoi ultimi attimi di vita. Infatti, il presunto superstite ammette che Elvira è stata inghiottita dal mare. Ovviamente Simon non ha alcun motivo per dubitare delle parole dell’uomo. Distrutto dal dolore per la perdita della sua amata, cerca conforto. Ma stranamente, subito dopo, Nemesio si reca a casa di Arturo. Infatti, i telespettatori vedranno il colonnello pagare l’uomo, assoldato per mentire sulla morte di Elvira.

Anticipazioni Una Vita: Felipe e Celia di nuovo insieme, Martin prende il posto di Antonito

Felipe confessa a Celia di amarla e i due si baciano. Martin si spaccia per Antonito e Ramon e Trini cercano di convincere Veracruz che è alla ricerca della persona sbagliata. L’uomo ci casca, ma poi per sbaglio il marito di Casilda lo fa cadere dalle scale. A questo punto, il detective è costretto a fermarsi per qualche giorno in casa Palacios. Martin deve continuare a fingere di essere Antonito, ma la sua interpretazione inizia a non convincere più Veracruz.