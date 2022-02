Anticipazioni Una Vita, Bellita sviene: un arrivo ad Acacias la sconvolge

Non finiscono i problemi per Bellita in Una Vita. Nelle prossime puntate la cantante può finalmente tornare alla vita di tutti i giorni, svelando ai vicini che non è morta. Lei, José Miguel e Alodia mettono in scena la sua finta morte per scappare da uno stalker. Rosina è stata la prima del quartiere a scoprire la verità dei fatti e la seconda è stata invece Susana. Ben presto, questa situazione si risolve e il pubblico vedrà la Del Campo uscire dalle quattro mura di casa sua. Ma non finisco qui i guai per la famiglia Dominguez.

Innanzitutto, i telespettatori scopriranno insieme a loro che lo stalker non è colui che pensavano. E tutto si risolve per il meglio. Subito dopo aver inscenato la sua morte, Bellita deve affrontare un altro problema: come riprendere in mano la sua carriera. Ad aiutare c’è sempre il suo José, ma entrambi si ritrovano a dover vivere non pochi ostacoli. In particolare, quando un editore, James Huertas, si fa avanti per scrivere l’autobiografia della cantante. Quest’ultima accetta, purché passi lei come scrittrice.

Anche questa volta, i Dominguez devono mantenere un enorme segreto. Infatti, nessuno dei vicini sa che a tenere la penna in mano per scrivere le pagine della biografia è in realtà Jaime. Deve passare che sia proprio Bellita a scrivere le pagine del romanzo. L’unica a conoscenza della verità è come sempre Alodia. La domestica fatica a mantenere questo segreto.

Ma attenzione perché a un certo punto la cantante non riesce a trovare il giusto compromesso con l’editore, tanto che decide di non far pubblicare alcun libro sulla sua vita. Jaime, però, affronta José Miguel, facendogli notare che Bellita ha firmato un contratto e ormai deve rispettarlo, altrimenti finiranno in tribunale. A questo punto, la cantante non può fare altro che procedere con il lavoro.

In ogni caso, Jaime Huertas non dovrà essere indicato come autore del libro. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che per Bellita i problemi non finiscono qui. Ebbene nelle prossime puntate Acacias accoglie un bel giovane. Si tratta di Ignacio, il nipote della Del Campo! Un nuovo personaggio entra ufficialmente nel cast per queste ultime stagioni della soap opera spagnola.

Attenzione, però, perché Bellita resta talmente sconvolta dall’arrivo improvviso di Ignacio che non appena lo vede sviene! Il ragazzo si rivela essere abbastanza ribelle e causa non pochi grattacapi alla famiglia Dominguez. In particolare, il pubblico vedrà finalmente Alodia innamorarsi, proprio del nipote di Bellita! E i colpi di scena sono assicurati!