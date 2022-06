Anticipazioni Una Vita, Acacias contro Aurelio: David gli dichiara guerra

By

Ebbene sì, David nelle prossime puntate di Una Vita si schiera finalmente contro Aurelio. In questi giorni, Genoveva gli ha chiesto di passare dalla sua parte e di abbandonare il Quesada. Ma il ragazzo si è opposto con fermezza di intraprendere questa strada. Finalmente David e Valeria si rendono conto di essere solo delle pedine di Aurelio e decidono di iniziare a ostacolare i suoi piani. Come già è noto, i due non sono davvero marito e moglie. In realtà, Valeria sta attendendo di rivedere suo marito Rodrigo Lluch.

Ed è proprio intorno a quest’ultimo che gira il folle piano del messicano. Per tenere sotto controllo la Carnedas, Aurelio sta attualmente usando David. Il suo scopo è quello di attirare l’attenzione di Rodrigo e di avvicinarlo a sé, per ottenere una formula chimica. Ovviamente, Valeria non è al corrente di questo piano, ma è inizialmente convinta che il Quesada stia proteggendo sia lei che suo marito. Ben presto, grazie anche alle intromissioni di Genoveva, la pianista ha la situazione ben chiara davanti.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, intanto, Aurelio porta avanti il suo piano e decide di iniziare a preparare il terreno per costruire i suoi laboratori affinché Rodrigo possa produrre il gas tossico con la sua formula. Pertanto, intende acquistare gran parte delle attività presenti nel ricco quartiere spagnolo, come la bottega di Lolita, il ristorante dei Sacristan e la pensione di Servante e Fabiana. A fare delle offerte ai vicini ci pensa il suo scagnozzo, Manas.

Nessuno dei tre, fortunatamente, accetta la proposta. Va precisato che Rodrigo non ha alcuna intenzione di sottostare agli ordini del Quesada, il quale trova di fronte a sé non pochi ostacoli. Nonostante ciò non si ferma e ordina a Manas di iniziare a minacciare i commercianti. David viene messo al corrente della situazione e decide di intervenire.

Ora che è innamorato di Valeria, non vuole più dargliela vinta ad Aurelio. David affronta così Manas, minacciandolo con una pistola e invitandolo a lasciare Acacias. Gli fa presente che Aurelio si sbarazzerà di lui una volta che avrà raggiunto il suo obbiettivo. Inaspettatamente, Manas accetta il consiglio e lascia il ricco quartiere, sparendo nel nulla.

David e Valeria passano così al passo successivo, rivelando ai vicini che dietro i gesti del malvivente c’è Aurelio. Questo porta tutti loro a schierarsi contro il messicano, che si ritrova in contrasto anche con sua moglie Genoveva. Sicuramente per lui non è tutto semplice, visto che perde anche il suo scagnozzo, oltre che il fidato David.

Quest’ultimo gli dichiara guerra portando i vicini a fare delle manifestazioni contro i laboratori. Non solo, si rivolge al direttore di un giornale per diffondere la loro posizione contro ciò che intende fare Aurelio di Acacias.