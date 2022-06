Anticipazione Una Vita, Genoveva scopre di essere incinta e ricatta Ignacio

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva scopre di essere incinta! Ebbene sì, la signora Quesada è in dolce attesa, ma non ha alcuna intenzione di tenere il bambino che aspetta da Aurelio. Il tutto accade proprio mentre si trova in guerra con suo marito. Ormai la dark lady di Acacias ha ben compreso che il messicano le sta tenendo nascosto qualcosa di importantissimo. Gli chiede più volte di poter entrare a far parte dei suoi affari, ma non ottiene il risultato sperato. Così tenta di trovare le risposte che cerca da sola.

Come sempre, Genoveva riesce a raggiungere il suo obbiettivo. Come il pubblico ha notato in questi giorni, la Salmeron ha scoperto che Valeria e David non sono realmente sposati e che il piano di Aurelio ha a che fare con un certo Rodrigo Lluch. Ed è proprio così! Il Quesada sta tenendo sotto scacco Valeria per scoprire dove si trova l’uomo, che è in realtà uno scenziato. Come già anticipato, i telespettatori conosceranno presto Rodrigo. Intanto, però, Genoveva deve fare i conti con la furia di Aurelio.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che il Quesada scopre che sua moglie c’entra con la morte di Natalia in carcere. Ancora una volta, la Salmeron riesce a salvarsi dall’ira del marito, con cui inizia a esserci una forte rivalità. Attraverso il detective Cuevas, Genoveva trova Rodrigo. Nel frattempo, tenta di tenersi amica Valeria, dandole informazioni su Lluch.

Stanco delle continue intromissioni di sua moglie, Aurelio ordina a Marcelo di eliminarla definitivamente. Anche questa volta, il messicano non raggiunge il suo obbiettivo e Genoveva si salva. Nel frattempo, mentre David e Valeria si avvicinano sempre di più, la Salmeron teme di essere incinta. Anche Aurelio le fa presente che potrebbe essere in dolce attesa.

E in effetti Genoveva è incinta! Nega di fronte al Quesada la sua gravidanza e va avanti con il suo piano per incontrare Rodrigo. Aurelio scopre che sua moglie ha ricevuto notizie su dove si trova lo scienziato e così chiede a Marcelo di tenerla d’occhio. Proprio in questa fase della trama, Genoveva inizia a ricattare Ignacio per ottenere dei contatti e abortire.

La Salmeron non ha alcuna intenzione di mettere al mondo il figlio che aspetta da Aurelio. Pertanto, cerca un modo per abortire e l’unico che potrebbe aiutarla sembra essere, appunto, Ignacio. Ben presto, il Quesada ha la conferma sulla gravidanza di Genoveva e si oppone fermamente alla sua decisione di abortire!