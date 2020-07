Anticipazioni Una Vita 2020: Ursula tormentata da Cayetana

Nel corso delle prossime puntate italiane vedremo Cayetana tormentare Ursula. Il pubblico di Canale 5 rivedrà nuovamente la perfida Sotelo Ruz di fronte all’ex istitutrice, ma attenzione: non torna in carne e ossa ad Acacias. I telespettatori hanno ancora qualche dubbio sulla morte di Cayetana in Una Vita. Il motivo? Il suo corpo non è mai stato ritrovato, dopo l’incendio scoppiato nella sua abitazione. Della Sotelo Ruz fu trovato solo un pezzetto del suo abito. Questo dettaglio ha sempre lasciato aperta una porta per il ritorno di Cayetana ad Acacias. Bisogna fare attenzione nelle prossime puntate, in quanto il pubblico la rivedrà, ma solo come un’allucinazione di Ursula. Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che la Sotelo Ruz compare di fronte alla Dicenta come un fantasma, che inizia a tormentare la sua mente. L’ex governate diventa completamente pazza, dopo aver subito delle cattiverie da parte di Genoveva. Le due, ricordiamo, si uniscono per portare avanti insieme un piano di vendetta contro i vicini del quartiere.

Una Vita anticipazioni 2020, le allucinazioni di Ursula: il fantasma di Cayetana la tormenta

Come già vi abbiamo anticipato in queste settimane, l’instabilità mentale di Ursula si fa notare ad Acacias. Provata per l’abbandono di Telmo e per la morte di Lucia, la Dicenta decide di tornare a essere la persona perfida di un tempo. Scendendo nel dettaglio, vedremo l’ex istitutrice inizia a vendicarsi dei vicini insieme a Genoveva. Ma quando comprende che la Salmeron non è l’alleata che pensava, inizia a mostrarsi ancora più provata. Infatti, le sue sofferenze la portano ad avere delle particolari allucinazioni. Scendendo nel dettaglio, si presenta di fronte agli occhi di Ursula il fantasma di Cayetana. Ma attenzione: la Dicenta è convinta di aver visto davvero la Sotelo Ruz.

Ursula tormentata da Cayetana, Genoveva ne approfitta: anticipazioni Una Vita

Ursula è fortemente convinta che Cayetana possa essere ancora viva, dopo aver avuto l’ultima allucinazione. Durante questo particolare momento, la figura della Sotelo Ruz spinge la Dicenta a compiere dei crimini contro i vicini di Acacias. In particolare, la sprona a portare avanti la sua dura vendetta. Quanto accade porta Ursula a un punto limite, tanto che chiede a Fabiana se sia realmente convinta della morte di Cayetana. Nel frattempo, vi anticipiamo che Genoveva approfitta di questa situazione, per mettere fine alla sua alleanza con la Dicenta. Da questo momento, i colpi di scena sono sempre più importanti. Non ci resta che attendere per scoprire come si conclude questa fase della trama.