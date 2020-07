Una Vita, Telmo lascia Acacias dopo la morte di Lucia: tornerà? La trama

Telmo tornerà ad Acacias? Dopo la morte di Lucia, il Martinez sceglie di lasciare il ricco quartiere insieme al piccolo Mateo, nelle prossime puntate italiane di Una Vita. L’ex sacerdote decide, però, di compiere questo importante passo senza Ursula. Quest’ultima non prende affatto bene la notizia. Una decisione non del tutto inaspettata quella che prende Telmo. La morte di Lucia chiude un capitolo molto importante della trama, che riguarda anche il Martinez. E probabilmente è proprio questo il motivo per cui la soap ha scelto di concludere anche il percorso di Telmo ad Acacias. In questo modo, il pubblico italiano si ritroverà a dire addio, non solo a Lucia, ma anche al piccolo Mateo e all’ex sacerdote. Quello che in molti ora si chiedono è se, appunto, Telmo tornerà mai nel ricco quartiere. In effetti, i telespettatori si sono affezionati a questo personaggio. A differenza di Lucia, che è morta, il Martinez potrebbe effettivamente tornare a far parte delle trame della soap opera spagnola.

Trame Una Vita, Telmo e Mateo lasciano Acacias dopo la morte di Lucia: anticipazioni

Dopo l’addio dato a Lucia, Telmo lascia Acacias e, come vi abbiamo già anticipato, decide di iniziare una nuova vita in una città sul mare, proprio come aveva promesso al piccolo Mateo. Inizia così per il Martinez una nuova fase. Vi anticipiamo, però, che per il momento non vedremo tornare ad Acacias né Telmo, né Mateo! L’ex sacerdote lascia il ricco quartiere spagnolo e di lui non si hanno più notizie! Le anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, non segnalano alcuna informazione su Telmo e Mateo. Pertanto, ci toccherà dare un addio definitivo anche a questi due personaggi. Ovviamente non sappiamo se in futuro la soap deciderà di reintrodurre il Martinez e suo figlio. Sarebbe sicuramente un colpo di scena molto apprezzato dai telespettatori. Non ci resta, al momento, che attendere per scoprire se mai Telmo e Mateo torneranno a far parte della trama.

Telmo lascia Acacias: per il momento non assisteremo al suo ritorno nella trama di Una Vita

Per il momento non assisteremo al ritorno di Telmo e Mateo ad Acacias. Nel frattempo, in queste settimane, i telespettatori sono stati costretti a dire addio anche a un altro personaggio: Samuel. Il gioielliere è morto tragicamente per salvare la sua amata Genoveva. Un duro momento per la Salmeron, che ora è pronta a vendicarsi contro tutti i vicini di Acacias. Il quartiere spagnolo è stato segnato da gravi perdite e vi anticipiamo che i colpi di scena non sono finiti qui!