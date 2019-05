Anticipazioni Trono Over, Maria Antonietta e Roberto nuova coppia: dubbi in studio

Uomini e Donne anticipazioni, Maria Antonietta litiga ancora con Marcello

Nuove anticipazioni sul Trono Over di Uomini e Donne! Nella puntata registrata questa settimana, e che vedremo in onda nei prossimi giorni, vedremo ancora una volta Maria Antonietta alzarsi in piedi e litigare con Marcello. La Dama sembra proprio non aver preso bene la fine della conoscenza con Marcello, nonostante sia stata lei a chiudere, così ha raccontato almeno. I due si sono frequentati per diverse settimane, lei ha ammesso di essersi innamorata ma ha chiuso quando si è accorta che Marcello non provava le stesse cose per lei. Nelle ultime puntate abbiamo anche visto Maria Antonietta lanciare accuse ben precise al Cavaliere, mostrando anche le chat con lui e affidando il cellulare a Gianni e Tina. I messaggi di Marcello, stando a ciò che hanno detto gli opinionisti, davano effettivamente ragione a lei.

Anticipazioni Trono Over, Maria Antonietta e Roberto escono insieme dal programma

Pare non sia ancora soddisfatta, perché anche nell’ultima registrazione la Dama voleva consegnare ancora una volta il suo telefono a Gianni per dimostrare la sua sincerità. Inoltre ha sostenuto di non essere colpevole della rottura, ma che è stata solo colpa di Marcello. Le anticipazioni di Uomini e Donne che si leggono sul Vicolo delle News, però, spiegano che ai presenti non interessava più di tanto andare a fondo in questa storia. L’impressione era piuttosto che Maria Antonietta sia gelosa di Marcello. Nonostante questo, quando si è seduta al centro dello studio insieme a Roberto, il Cavaliere protagonista di scontri con Riccardo Guarnieri, ha annunciato di voler lasciare la trasmissione insieme a lui. Roberto ha donato tre rose rosse alla sua Dama per chiederle di uscire insieme a lui dal programma.

Uomini e Donne, dubbi su Maria Antonietta e Roberto: le ultime anticipazioni sul Trono Over

Maria Antonietta ha accettato, ma in studio in pochi hanno creduto alla sincerità di questa coppia. Ci sono stati alcuni dubbi infatti dopo il loro annuncio, che scopriremo nei dettagli solo con la messa in onda della puntata. Le anticipazioni del Trono Over di oggi vedono anche Armando rifiutare una sua nuova pretendente. Ma soprattutto ci sono stati degli abbandoni clamorosi! A proposito di abbandoni clamorosi, vi segnaliamo anche una nuova prova schiacciante contro Simona e Stefano.