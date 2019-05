Trono Over, Simona e Stefano stanno insieme? Spunta un audio in puntata

Simona e Stefano dopo Uomini e Donne: al Trono Over si parla ancora di loro

Stefano e Simona dopo Uomini e Donne stanno insieme? I due hanno lasciato il programma non insieme ma quasi, perché abbiamo visto Stefano seguire a ruota Simona dopo che lei ha deciso di andare via. L’abbandono del Trono Over è arrivato dopo gli ennesimi scontri in puntata, perché ormai tutti erano convinti che fra loro ci fosse un accordo. Naturalmente andando via Simona e Stefano non hanno confermato nulla, anzi hanno continuato a sostenere che non stanno insieme né erano d’accordo. Eppure le ennesime accuse li hanno spinti ad andare via e oggi ci sono delle novità importanti sul loro conto! Simona e Stefano stanno insieme? Questo è emerso nell’ultima registrazione! In settimana infatti sono state registrate le nuove puntate del Trono Over e nelle relative anticipazioni di Uomini e Donne si parla anche di Stefano e Simona, nonostante i due non facciano più parte del parterre.

Uomini e Donne, Simona e Stefano erano d’accordo? Ancora prove in studio

Stando a quanto si legge su Il Vicolo delle News, Massimiliano ha aggiornato i partecipanti al programma, così come il pubblico a casa, sui due chiacchieratissimi ex protagonisti. Pare che il Cavaliere in questione abbia portato in studio un audio di Simona in cui è chiaro che faccia coppia con Stefano. Le anticipazioni rivelano che l’audio non lascerebbe spazio ai dubbi e che Stefano e Simona erano d’accordo sin dall’inizio, anche se non sono stati capaci, alla fine, di mandarla avanti per le lunghe. In questi giorni abbiamo visto su Canale 5 le puntate del loro abbandono, ma solo nelle prossime avremo modo di ascoltare questo audio. O nel caso Maria De Filippi decidesse di non mandarlo in onda, riusciremo almeno a capirne sommariamente il contenuto!

Trono Over, Simona e Stefano stanno insieme?

Con questo audio metteremo la parola fine al capitolo Simona e Stefano del Trono Over? Ma soprattutto, i due risponderanno attraverso Instagram a queste anticipazioni sul loro conto? Staremo a vedere e vi terremo ovviamente aggiornati. Solo tre giorni fa, Simona aveva fatto sapere che continuavano a sentirsi pur non essendo fidanzati, ma queste nuove accuse sostengono il contrario. Intanto, vi consigliamo di leggere le altre anticipazioni del Trono Over con una nuova coppia che si è formata… almeno così pare!