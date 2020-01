Anticipazioni Trono Classico, Carlo smaschera Cecilia? Le accuse

Uomini e Donne, Carlo Pietropoli non si fida più di Cecilia Zagarrigo? Le accuse in studio

Nuove anticipazioni del Trono Classico su Carlo Pietropoli, che pare abbia una nuova corteggiatrice preferita. Il tronista è uscito in esterna con Marianna e c’era molta intesa fra loro, lei si è anche lasciata andare con i racconti sul suo passato e si è fatta vedere struccata. Carlo è rimasto colpito e si è intenerito, tant’è che c’è stato un bacio. Tornati in studio si è passati a Cecilia Zagarrigo, che non è stata portata in esterna dal tronista. Dopo la scorsa puntata, Carlo ha visto un filmato, mostrato dalla redazione, in cui Cecilia piangeva disperata e ha deciso di raggiungerla in camerino. Quando è arrivato ha avuto subito la sensazione che Cecilia si fosse calmata, ma lei vedendolo ha di nuovo accentuato il tutto.

Anticipazioni Trono Classico, Cecilia non convince: intervengono gli opinionisti

Questo comportamento di Cecilia ha insospettito Carlo, che l’ha reputata finta e teatrale, per questo ha deciso di non portarla in esterna. Un’accusa che ha scatenato una discussione in studio tra Cecilia e Carlo, in particolare lei non riusciva a capacitarsi di come il tronista abbia già cambiato idea dopo le esterne che ci sono state fra loro. Non ha accennato però ad andare via, così Gianni glielo fa notare e lo stesso Lorenzo ha notato una reazione non proporzionata all’accusa. Le anticipazioni di Uomini e Donne a questo punto rivelano che Cecilia, incalzata dagli opinionisti e sul punto di piangere, si è alzata ed è andata via, salutando prima Maria. Carlo non ha fatto nulla per fermarla, e chissà se la cercherà in settimana. O magari sarà lei a cercarlo.

Uomini e Donne anticipazioni, Sara sempre più presa da Giuseppe

Carlo è uscito in esterna anche con Ginevra, che però si è trovata meglio con Daniele. La corteggiatrice non ha gradito molto i tentativi di approccio fisico da parte di Carlo, preferendo rimanere a braccia conserte per mantenere le distanze. Ma le anticipazioni del Trono Classico non finiscono qui, perché Il Vicolo delle News ha aggiunto anche dei dettagli sul trono di Sara Amira. Giuseppe ha raggiunto la tronista in camerino dopo la scorsa puntata per rimproverarla di non averlo difeso contro Sonny. Poi hanno lasciato il camerino e lui le ha regalato la sua maglia, finita sotto accusa in puntata. E Sara indossava quella maglia oggi, un gesto molto significativo che però potrebbe dire tutto e niente.

Uomini e Donne, Sara e Sonny si sono baciati? Le anticipazioni

La tronista ha rimproverato Giuseppe di non essere molto preso da lei, si aspetta un approccio più fisico da parte sua, invece lui non ha mai provato a baciarla. Sara è uscita in esterna anche con Sonny, che era emozionato nel raccontarle il suo passato. Sono rimasti al buio durante l’esterna e si sono uditi dei rumori simili a dei baci, ma non era chiaro. C’è stata un’esterna anche con Gaetano, che però non è stata fatta vedere. In questa stessa registrazione è stata anche annunciata la scelta di Giulio Raselli.