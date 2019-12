Anticipazioni Trono Classico, Carlo rapito da Cecilia: Jessica in discussione

Uomini e Donne, le anticipazioni su Carlo Pietropoli: il tronista ormai rapito da Cecilia Zagarrigo

Le anticipazioni del Trono Classico finalmente si concentrano abbastanza anche sul trono di Carlo Pietropoli. Nella registrazione di oggi, tra l’altro, il tronista ha detto una cosa molto forte su Jessica, la corteggiatrice che sembrava essere la sua preferita. L’esterna fra i due non è andata bene e lui ha confessato di provare molta attrazione fisica, ma di non riuscire ad andare oltre. Le affermazioni di Carlo avrebbero dovuto provocare una reazione in Jessica, che non c’è stata e per questo è finita in discussione. La prima a criticarla è stata Cecilia Zagarrigo, consigliando alla rivale di alzarsi e andare via dopo un’affermazione simile.

Anticipazioni Uomini e Donne, Carlo si allontana da Jessica e si avvicina a Cecilia

Jessica ha difeso la sua posizione dicendo che ha visto Carlo poche volte e per questo preferisce aspettare, anche per scoprire se può esserci altro. Anche Lorenzo Riccardi, ospite in studio, ha consigliato alla corteggiatrice di riflettere, visto che una frase del genere da parte di un ragazzo dovrebbe spingerla a reagire. Anche in questo caso Jessica non è andata via. Ma veniamo alle anticipazioni su Carlo e Cecilia, perché la loro esterna è andata invece molto bene. Hanno riso e scherzato insieme, non sono mancati gli abbracci e pare ci sia molta sintonia, ma anche attrazione, fra i due. Insomma, Cecilia pare aver fatto centro, scalzando anche Jessica dalla prima posizione nella classifica di gradimento del tronista.

Trono Classico, le anticipazioni su Carlo Pietropoli

Carlo è uscito anche con Chiara e le anticipazioni di Uomini e Donne fornite da NewsUeD rivelano che è andata bene. La corteggiatrice si è emozionata e a lui ha fatto piacere. In studio, Carlo ha spiegato di vedere Chiara come una ragazza da proteggere e che riesce a tirare fuori il suo lato dolce. In tutto ciò, si sono invertiti i ruoli tra Giulio e Giovanna e c’è stato l’addio di Veronica Burchielli al trono.