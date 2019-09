Anticipazioni Matrimonio a prima vista: Ambra e Federica cambiano idea

By

Cosa succederà nella terza puntata di Matrimonio a prima vista 2019

Svolte inaspettate in arrivo a Matrimonio a prima vista 2019. Nella terza puntata della nuova edizione del programma di Real Time ci saranno dei risvolti inattesi nelle coppie formate da Fulvio e Federica e Marco e Ambra. I quattro hanno avuto più di qualche difficoltà durante il viaggio di nozze – avvenuto rispettivamente a Zanzibar e in Marocco – ma il ritorno alla vita di tutti i giorni cambierà repentinamente le cose. Sia Federica sia Ambra si sono trasferite a casa dei propri partner e la convivenza andrà meglio del previsto. Le due – che sono state tra le più bersagliate sui social network – cambieranno idea su Fulvio e Marco e regaleranno ad entrambi una nuova chance per farsi conoscere meglio.

Crisi tra Luca e Cecilia di Matrimonio a prima vista?

Se Ambra e Federica sembrano pronte a godersi finalmente i loro rapporti con Marco e Fulvio, diversa è la situazione tra Luca e Cecilia. Complici sia al matrimonio sia in luna di miele, i due avranno più di qualche problema nella vita di tutti i giorni. “Siamo quelli messi peggio”, dice Cecilia nel promo della terza puntata di Matrimonio a prima vista. L’erborista romana ha già frenato gli entusiasmi con una richiesta pressante: la convivenza rovinerà del tutto il rapporto?

Quante sono le puntate di Matrimonio a prima vista

La terza puntata sarà la penultima per Matrimonio a prima vista 2019. L’ultima puntata è invece prevista su Real Time mercoledì 25 settembre.