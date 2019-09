Matrimonio a prima vista 2019: numero puntate e quando finisce

Quante sono le puntate di Matrimonio a prima vista Italia 2019?

Sì, sappiamo che Matrimonio a prima vista Italia 2019 è la vostra passione e che se siete finiti qui è perché sperate che il programma di Real Time quest’anno abbia intenzione di proporvi un numero di puntate più alto rispetto a quelle a cui siete stati abituati; non sarà così però perché le puntate di Matrimonio a prima vista 4 saranno sempre quattro e saranno divise in ben otto episodi (due a puntata) dalla durata di un’ora ciascuno. Il cast di quest’anno promette scintille, è vero, ma il numero di puntate è deciso da tanti e tali fattori che non si può prendere in considerazione solo l’eventuale successo del prodotto proposto per cambiare.

Quando finisce Matrimonio a prima vista Italia?

Anche se vi state chiedendo quando finisce Matrimonio a prima vista Italia quest’anno non avrete una risposta diversa da quella a cui sarete sicuramente già arrivati: il programma terminerà esattamente il 25 settembre, quindi il quarto mercoledì del mese; questo almeno per il momento perché sapete bene che i palinsesti possono subire modifiche in base alle esigenze del momento, per quanto i cambiamenti siano sempre poco auspicabili. Vi ricordiamo che il programma è iniziato il 4 settembre e che quindi è partito da poco; i prossimi appuntamenti dovrebbero essere quello del 18 e del 25 oltre a quello di stasera.

Matrimonio a prima vista Italia, le coppie di quest’anno

Casomai non aveste mai visto Matrimonio a prima vista Italia e voleste iniziare a vederlo sappiate dunque che fate ancora in tempo. Le coppie di quest’anno tra l’altro promettono scintille e sono davvero divertenti, anche perché in alcuni casi sembrano decisamente incompatibili, quindi è proprio l’anno giusto per iniziare ad appassionarvi al programma. Restate sintonizzati con noi perché vi terremo costantemente aggiornati su ciò che succederà su Real Time!