Luca e Cecilia: una richiesta frena la passione a Matrimonio a prima vista

Matrimonio a prima vista: è passione tra Luca e Cecilia

Anche nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2019 Luca Serena e Cecilia Destefanis si sono dimostrati i più affiatati e uniti. Complice la compatibilità più alta – hanno ottenuto dagli esperti ben l’88% – tra il consulente per la sicurezza e l’erborista è scattato fin da subito un certo feeling. Tanto che i due formano la coppia più amata dal pubblico, ben felice di vedere un amore che sta nascendo piano piano, ma con verve e determinazione. Tra Luca e Cecilia c’è tanta affinità mentale ma pure una bella sintonia fisica, tanto che fin da subito i due non hanno avuto problemi a scambiarsi baci, abbracci e coccole a letto. Eppure una richiesta della Destefanis ha rischiato di rovinare l’intesa nata al matrimonio e proseguita col viaggio di nozze in Messico.

La richiesta di Cecilia a Luca a Matrimonio a prima vista

Appena atterrati in Messico – meta scelta dalla produzione di Matrimonio a prima vista – Cecilia ha chiesto al neo marito Luca chiarimenti sul futuro insieme. I due vivono infatti in città diverse: lui a Borgosesia, lei a Roma. Una distanza che fin da subito ha preoccupato l’erborista. “Dove andremo a vivere dopo questo viaggio?”, ha prontamente chiesto Cecilia nelle prime ore di luna di miele. Una domanda che ha spiazzato Luca, pronto più a godersi la vacanza al sole e al mare che a pensare ai piani futuri. “Godiamoci questo viaggio e poi ci penseremo”, ha risposto Luca con dolcezza. “Spero che la mia eccessiva razionalità non rovini tutto”, ha confidato Cecilia in un confessionale.

La risposta di Luca piace a Cecilia: la scelta dopo le nozze

La richiesta di Cecilia non è piaciuta neppure al pubblico di Matrimonio a prima vista, che l’ha trovata troppo ansiogena e pressante. Per fortuna ha risolto la querelle Luca, che ha proposto alla moglie di vivere il loro matrimonio in due città diverse in modo che ci sia da entrambe le parti libertà e rispetto. “Possiamo stare un po’ da me un po’ da te. Cercarci una casa tutta nostra”, ha chiarito Luca. Una soluzione che è stata accettata di buon grado da Cecilia, felice di questo incontro avvenuto in tv.