Anticipazioni Terra Amara stasera domenica 19 novembre 2023

Anticipazioni Terra Amara in onda domenica 19 novembre 2023 in prima serata su Canale 5: cosa aspettarsi dai nuovi episodi in prime time?

Anticipazioni Terra Amara stasera 19 novembre 2023

Terra Amara torna nella prima serata di Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento previsto anche di domenica. A partire infatti dallo scorso 5 novembre 2023, la celebre soap opera turca estende la messa in onda degli episodi anche all’ultimo giorno della settimana riempiendo così il prime time della rete.

Ciò significa che ogni appuntamento fissato la domenica sera ha inizio verso le 21:20 circa, terminando la messa in onda degli episodi verso mezzanotte. Cosa aspettarsi, quindi, dalle trame della soap opera in onda stasera domenica 19 novembre 2023 dalle 21:20 circa sulla rete ammiraglia Mediaset?

Dopo quanto visto negli episodi trasmessi nel daytime di questa settimana, ovvero dal 13 al 18 novembre 2023, ci prepariamo ora a incontrare grossi e inaspettati colpi di scena. Scoprili tutti di seguito con le anticipazioni delle puntate in onda domenica 19 novembre 2023 su Canale 5 in prima serata.

Terra Amara trame 19 novembre 2023: Demir spara a Fekeli

Come anticipato, a seguito degli episodi di Terra Amara trasmessi nel corso della settimana dal 13 al 18 novembre 2023, le puntate previste domenica sera sulla rete ci sorprendono con nuove emozioni e amare sorprese. Tra queste, ad esempio, l’attentato contro Fekeli. Ma andiamo con ordine!

Con il primo dei tre episodi scopriamo che prosegue in maniera sempre più subdola e attenta il crudele piano messo in piedi da Fikret e Umit per rovinare la vita a Demir e a sua moglie Zuleyha. Nel frattempo, alla tenuta Yaman, ignari del pericolo che i nostri protagonisti potrebbero correre, si festeggia il compleanno del piccolo Adnan.

Più tardi arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’aggressione ai danni di Fekeli: è stato colpito da Demir con un colpo di pistola. Adesso l’uomo giace in terra, mentre la notizia fa presto il giro di tutta la città. Zuleyha, ma anche Umit e Fikret sono adesso senza parole. Cosa avrà scatenato tanta violenza in Demir? E soprattutto, Fekeli sopravvivrà?

Continua, intanto, il legame sempre più forte e solido tra Fikret e Mujgan. Diversamente dalla loro fortunata storia d’amore, Demir teme invece ogni giorno di più che Zuleyha possa venire a sapere del suo tradimento con Umit.

Tuttavia, adesso a preoccupare di più Demir è la scoperta che la sua amante è la figlia illegittima di Sevda, la sua matrigna. Le due donne potrebbero forse unirsi e scendere in campo contro di lui? Per scoprirlo non ci rimane che continuare a seguire la programmazione della soap turca in onda tutti i giorni su Canale 5.