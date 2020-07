Anticipazioni Temptation Island, Andrea furioso: “Portatemi Anna!”

Andrea e Anna si sono lasciati? Non è ancora chiaro cosa sia successo a questa coppia dopo Temptation Island, ma è certo che, durante la prossima puntata, lui chiederà di avere quanto prima un faccia a faccia con la fidanzata. Ci sarebbero stati degli atteggiamenti e delle attenzioni particolari che hanno mandato su tutte le furie Andrea Battistelli, seriamente intenzionato ad avere il falò di confronto. Non sarà facile, per lui, accettare quello che sta succedendo nel Villaggio delle Ragazze: Anna Boschetti si è avvicinata ad alcuni tentatori… ma qual è stato il motivo particolare per cui il ragazzo ha chiesto di rivedere la compagna? Le anticipazioni di Temptation Island ci permettono di capire che Andrea non si sarebbe aspettato nulla del genere da Anna, che si sta trovando sempre più a suo agio all’interno del programma. Qualcosa, dunque, ha fatto scattare come una molla Andrea, che non ha più nessuna intenzione di continuare quel percorso a Temptation Island.

Anna e Andrea di Temptation Island, falò di confronto anticipato? Lui perde la pazienza

Mentre Annamaria prepara la valigia, Andrea si scaglia contro Anna: ha fatto qualcosa che non si sarebbe mai aspettato di vedere… Di che si tratta? Il ragazzo ha chiesto il falò immediato con la fidanzato e spetterà solo a Filippo Bisciglia spingerlo a riflettere e a continuare a restare a Temptation Island per capire se la sua relazione può continuare oppure deve finire per sempre. Ha perso la pazienza, durante l’ultimo falò, e ha chiesto espressamente a Bisciglia: “Portatemi Valeria oppure vado io da lei”. Frasi che, comunque, abbiamo sentito e risentito. E anche i falò di confronto prima dell’ultima puntata non sono eventi straordinari. Capita che uno dei concorrenti decida di interrompere quel percorso o per non perdere la persona amata (che potrebbe anche decidere di chiudere tutto) o perché si è superato il limite (e l’amore si è spento per sempre).

Temptation Island anticipazioni: cosa sta succedendo alle coppie?

Non sarà facile il cammino per Andrea e Anna di Temptation Island. Stando all’ultimo video-spoiler, dovranno affrontare non poche difficoltà… e non è detto che escano dalla trasmissione come coppia! Valeria e Ciavy non ce l’hanno fatta. Lei ha deciso di mettere la parola fine sulla loro relazione. Non si poteva salvare più nulla. Forse un giorno le loro strade si intrecceranno ancora? Difficile dopo le news sulla coppia di Temptation Island!