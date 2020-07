Temptation Island, è già tempo di valige: Annamaria fa i bagagli (video)

A Temptation Island 2020 è già tempo di valige. A fare i bagagli è stata Annamaria, compagna, o forse ex, di Antonio. I due protagonisti del reality delle tentazioni già la scorsa settimana hanno mostrato più di una crepa. Il gossip ha pensato al resto, andando a scovare sui social dei commenti di donne che si sono professate ex ‘inconsapevoli’ del napoletano. Ricordiamo che tra la donna e il ‘bell’Antonio’ ci sono 10 anni di differenza, avendo lei 43 primavere mentre lui 33. Ma torniamo al loro percorso nel programma Mediaset. La produzione della trasmissione, attraverso i suoi canali social, ha diffuso delle anticipazioni dove si vede Annamaria prendere i vestiti e metterli nella valigia. Evidentemente ha visto qualcosa di ancor più pericoloso rispetto a sette giorni fa…

Temptation Island, Annamaria fa le valige: è finita con Antonio? Video

Mentre Annamaria fa le valige, si vedono le sue compagne di viaggio cercare di farle cambiare idea. Chissà se la 43enne ha davvero lasciato anzitempo il reality delle tentazioni oppure no. Intanto gli affezionati al programma sono in trepidazione per capire come si evolverà la vicenda. L’appuntamento per placare tutte le curiosità è per domani giovedì 9 luglio, data in cui Temptation Island tornerà in onda, in prima serata, ad allietare il pubblico di Canale 5. Per quel che riguarda Antonio e Annamaria, attenzione ai colpi di scena: nelle precedenti edizioni non sono stati pochi gli esempi di coppie che parevano spacciate in partenza, salvo poi ricucire e uscire assieme dall’avventura televisiva. Intanto, un’altra coppia sembra essere arrivata ai titoli di coda…

Temptation Island: Ciavy e Valeria in crisi, Antonella e Pietro recitano?

Ciavy e Valeria sono altri due concorrenti che paiono destinati a dirsi addio. Lui, senza troppo girarci attorno, ha confidato nella prima puntata di non essere innamorato da tempo della sua fidanzata che ha accusato la ‘botta’. Nel frattempo continuano a essere chiacchieratissimi i vip Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Secondo alcuni i due stanno affrontando lo show in modo candido e genuino. Tanti altri però credono che i loro atteggiamenti siano dettati non solo dalla spontaneità. Insomma, c’è chi sostiene che il can can a cui danno vita ogni tanto sia un poco recitato. Chissà dove sta la verità…