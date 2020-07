Anticipazioni Temptation Island, Amoruso scatenato: il video Instagram

Nuove anticipazioni su Temptation Island 2020 e questa volta riguardano una coppia che finora non ha fatto molto discutere (ma che siamo sicuri farà davvero parlare di sé nel corso delle puntate). Di chi parliamo esattamente? Come da titolo, di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, soprattutto di lui, a dire il vero, dato che il filmato pubblicato sul profilo Instagram del docu-reality di Canale 5 lo vede protagonista assoluto. Non è che Lorenzo abbia fatto chissà cosa, diciamocelo, ma sapete bene che in genere i dubbi possono nascere anche da un ballo o da semplici confidenze che minano il rapporto. Che sia questo il caso di Lorenzo e Manila? Oppure i due innamorati sono riusciti a resistere al percorso di Temptation Island? Le domande sono tante e le risposte pochissime. Almeno per il momento: basterà vedere la prima puntata di domani in effetti per avere un quadro più chiaro del futuro delle coppie.

Temptation Island 2020 anticipazioni: Lorenzo Amoruso si sbizzarrisce con le tentatrici

Nel video pubblicato sul profilo Instagram di Temptation Island si vede Lorenzo ballare assieme alle altre tentatrici e a un certo punto sbizzarrirsi dopo aver esclamato un liberatorio “Ma sì! Ma che c…o me ne f…e!”. Perché Amoruso ha avuto quest’uscita? Di cosa non deve interessarsi? Che abbia visto qualche video in precedenza e abbia deciso di non pensarci? Oppure senza alcun filmato ha deciso di godersi la permanenza a Temptation Island evitando preoccupazioni eccessive? Tutto può essere; di una cosa comunque siamo certi: questo video non sarà piaciuto affatto a Manila che ne parlerà al falò con le sue amiche d’avventura e con Filippo Bisciglia.

Anticipazioni Temptation Island 2020: cos’è successo alle altre coppie del docu-reality di Canale 5

Al momento le anticipazioni su Temptation Island 2020 sono ghiottissime: abbiamo già visto uno dei fidanzati lanciare una sedia in aria – ed è sempre una scena fastidiosa, visto che mostra una seria mancanza di rispetto nei confronti della struttura che ospita il programma – e Antonella Elia commentare disturbata un video che le stavano mostrando sul suo Pietro Delle Piane. Come ogni anno insomma Temptation Island parte col botto e tradimenti, incomprensioni, liti e discussioni sono dietro l’angolo. Non vediamo l’ora che arrivi domani! Intanto vi lasciamo al video pubblicato su Instagram: