Anticipazioni spagnole Una Vita: Ramon ha un grave incidente

Una Vita anticipazioni spagnole: Ramon ha un grave incidente

Un triste colpo di scena quello che vede protagonista Ramon, nel corso delle prossime puntate spagnole di Una Vita. Stando alle ultime anticipazioni, il Palacios subirà un gravissimo incidente. Non si sa ancora bene se il padre di Antonito riuscirà a sopravvivere, ma la prima a preoccuparsi sarà Carmen. L’ex domestica di Ursula inizierà, infatti, a temere il peggio quando Ramon non darà più sue notizie. Il tutto accadrà quando il Palacios lascerà Acacias 38 per informarsi su una banca americana, scelta dai suoi vicini e da suo figlio Antonito per investire del denaro. Proprio durante il suo ritorno, Ramon subirà un incidente. Le immagini mostrano il Palacios privo di sensi e con diverse ferite sul volto. Pertanto, sembra proprio che le sue condizioni risulteranno sin da subito abbastanza gravi. Carmen inizierà a preoccuparsi seriamente, quando non avrà più sue notizie.

Puntate spagnole Una Vita: Ramon e il ritorno ad Acacias dopo il carcere

Tragico incidente per Ramon, il quale risulterà subito in gravi condizioni. Nel frattempo, l’uomo sta cercando di ritrovare la serenità, dopo aver trascorso ben dieci anni della sua vita in carcere. Come vi abbiamo già anticipato, il Palacios finisce dietro le sbarre dopo la morte di Celia. L’uomo viene accusato di aver gettato dalla finestra la moglie di Felipe. Invece, dopo un bel salto temporale, Ramon esce di prigione e racconta all’Alvarez Hermoso cos’è accaduto davvero. Celia, in realtà, vuole portare via la piccola Milagros, nata dall’amore di Ramon e Trini. Quest’ultima muore, proprio a causa della sua amica, la quale mostra una forte ossessione nei confronti della bambina. Finalmente la verità esce fuori e il Palacios non viene più ritenuto responsabile della morte di Celia.

Anticipazioni Una Vita: Ramon ritrova la serenità con Carmen e rivede Milagros

Dopo questo salto temporale, Ramon ritrova l’amore con Carmen. I due si avvicinano inaspettatamente, tanto che il Palacios ha subito intenzione di ufficializzare la loro relazione di fronte ai vicini di Acacias. Nel frattempo, l’uomo ritrova anche Milagros, che torna nel piccolo quartiere dopo ben dieci anni di assenza. Ora non ci resta che attendere ulteriori anticipazioni, per scoprire cosa accadrà al povero Ramon.