Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe inizia una relazione segreta

Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe inizia una storia clandestina con Marcia

Le puntate spagnole di Una Vita vedono anche al centro della scena la vita amorosa di Felipe. Oltre ai vari colpi di scena, l’Alvarez Hermoso si rende ancora protagonista di storie passionali. Pure questa volta ad attirare l’avvocato è una domestica, Marcia. Felipe non sa, però, che si tratta di una spia di Ursula. Inconsapevole di ciò, il vedovo di Celia inizia una vera e propria relazione clandestina con la domestica, ma prima ferisce nel profondo un’altra donna. Stiamo parlando di Genoveva, la vedova di Samuel. Quest’ultima appare follemente innamorata dell’avvocato e non riesce ad accettare la rottura. I due si avvicinano quando la giovane inizia ad avere dei forti sensi di colpa per le sue azioni. In particolare, Genoveva si allea con Ursula per vendicarsi dei vicini di Acacias. Le due si uniscono per rovinare la vita degli abitanti del piccolo quartiere e riescono nel loro intento con Rosina e Liberto. Proprio quando Genoveva decide di tirarsi indietro si avvicina a Felipe.

Puntate spagnole Una Vita: Felipe ferisce nel profondo Genoveva e inizia una storia con Marcia

Genoveva, dopo la tragica morte di Samuel, decide di allearsi proprio con Ursula. Le due fanno in modo che Liberto si lasci con Rosina. I forti sensi di colpa, portano la vedova Alday ad avvicinarsi a Felipe. Ma la donna è attualmente sposata con Alfredo, un uomo giunto ad Acacias con cattive intenzioni. Genoveva non trova più alcun motivo per stare insieme al suo nuovo marito e mostra tutto il suo interesse nei confronti di Felipe. L’avvocato, però, intanto appare molto vicino alla sua domestica. Ma proprio quando sembra che sia più interessato a Genoveva, l’Alvarez Hermoso sceglie di intraprendere una relazione con Marcia. Tra loro scatta una folle passione.

Una Vita anticipazioni, Felipe: scoppia la passione con Marcia

Felipe chiude con Genoveva, causandole un forte dolore. Dopo di che, inizia una vera e propria relazione clandestina con Marcia. L’Alvarez Hermoso non si smentisce mai e, dopo la tragica morte della sua Celia, sembra ritrovare la serenità con ben due donne. Ora, però, la sua attenzione si focalizza solo ed esclusivamente su Marcia. Ovviamente si attendono colpi di scena su questa trama, visto che Marcia è in realtà una spia di Ursula e siccome Genoveva non ha alcuna intenzione di farsi da parte.