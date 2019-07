Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe diviso tra due donne

Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe tra la vedova di Samuel e la sua domestica

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda in Spagna, i telespettatori vedranno Felipe diviso tra due donne. Stiamo parlando di Genoveva, la vedova di Samuel, e Marcia, la sua nuova domestica. Ma sembra che l’Alvarez Hermoso non debba fidarsi di nessuna delle due. Scendendo nel dettaglio, la prima si dimostra una persona abbastanza vendicativa. Dopo la morte di Samuel, si allea con Ursula e decidono di vendicarsi insieme contro tutti i vicini di Acacias. A differenza della Dicenta, però, Genoveva inizia a sentire dei forti sensi di colpa, in particolare dopo essersi avvicinata a Felipe. Infatti, quando la giovane inizia a trascorrere del tempo con l’avvocato si sente colpevole di quanto sta accadendo agli abitanti del piccolo quartiere. In particolare, Genoveva ha intenzione di rimediare con Liberto e Rosina. Il Soler, dopo essere stato beccato da Casilda tra le braccia di Genoveva, viene accusato da quest’ultima di violenza. Ora il nipote di Susana non deve solo affrontare la fine del suo matrimonio con Rosina, ma anche un processo in tribunale.

Puntate spagnole Una Vita: Felipe si avvicina a Genoveva e a Marcia

I forti sensi di colpa portano Genoveva a ritirare la sua denuncia e a far risultare innocente Liberto. La vendetta preparata con Ursula, dopo la morte di Samuel, non fa più parte dei suoi progetti. La giovane inizia a dedicare il suo tempo a Felipe. Ma l’avvocato avverte una forte complicità anche con la sua nuova domestica, Marcia. Invitato a un ricevimento, l’Alvarez Hermoso chiede a quest’ultima di farle da accompagnatrice. Ovviamente la ragazza appare felice della proposta, ma Felipe non sa che nasconde un segreto. Infatti, Marcia non è altro che una spia chiamata proprio da Ursula. L’ex governante di Cayetana vuole ottenere delle informazioni da Felipe.

Anticipazioni Una Vita: Marcia è una spia, Genoveva davvero interessata a Felipe

Felipe comprende di provare dei sentimenti nei confronti di Marcia, quando quest’ultima si ammala. Ma ecco che anche Genoveva riesce ad attirare a sé l’avvocato. La vedova di Samuel appare sincera nei confronti dell’Alvarez Hermoso, che cerca di aiutare a rimediare ai suoi errori. Dunque, dopo la scomparsa di Celia, ora Felipe si ritrova ancora diviso tra due donne.