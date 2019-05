Anticipazioni spagnole Una Vita: Antonito pronto a fuggire con Lolita

Una Vita anticipazioni spagnole, Antonito riceve una notizia inaspettata: il figlio di Ramon vuole fuggire con Lolita

Brutte notizie per Antonito e Lolita, stando alle ultime anticipazioni spagnole di Una Vita. La coppia vuole fuggire da Acacias, poiché al figlio di Ramon arriva una lettera inaspettata. Per i due innamorati sembra procedere tutto per il meglio, soprattutto dopo la scarcerazione di Ramon. Ricordiamo che il Palacios viene arrestato, accusato di aver ucciso Celia. In realtà, l’uomo confessa poi a Felipe che la donna è caduta da sola dalla finestra, mentre tentava di rapire la figlia sua e di Trini, anche lei morta dieci anni prima. Una situazione inaspettata, che vede Antonito continuare la sua vita con le sue sole forze. Ma ecco che, quando sembra aver ritrovato finalmente la pace nella sua famiglia, riceve una brutta notizia. Il giovane Palacios apprende che dovrà arruolarsi nell’esercito per combattere la Guerra del Rif. Antonito non vuole assolutamente andare a combattere, poiché non si sente adatto nel ruolo di soldato. Infatti, il marito di Lolita teme di perdere tragicamente la vita in guerra. A trovare una possibile soluzione a questo problema ci pensa Ramon. Ma, intanto, il giovane Palacios chiede alla moglie di fuggire insieme da Acacias.

Puntate spagnole Una Vita: Antonito pronto a fuggire con Lolita, Ramon trova una soluzione

Antonito è ormai intenzionato a lasciare Acacias insieme a Lolita. Pur di non andare a combattere nella Guerra del Rif, il giovane Palacios propone alla moglie una fuga verso l’Africa. Ovviamente l’ex domestica appoggia la scelta del marito, pronta a stargli accanto. Non sappiamo bene se Antonito sarà davvero costretto a lasciare Acacias, in quanto Ramon cerca subito di trovare una soluzione. Il vedovo di Trini propone al figlio un’idea: comunicare al Ministero della Guerra che si deve occupare del padre malato. Sembra che Antonito accetti subito questa proposta, pronto a tutto pur di sottrarsi al servizio militare. Nel frattempo, Ramon inizia una vera e propria relazione con un’altra donna, dopo la morte di Trini. Vedremo, infatti, il Palacios avvicinarsi a Carmen, l’ex domestica di Ursula.

Anticipazione Una Vita: Ramon si innamora di Carmen

Ramon e Carmen, inaspettatamente, si innamorano. L’ex domestica di Ursula si avvicina al Palacios dopo la sua scarcerazione. Sembra essere una delle poche persone a credere alla sua innocenza. Proprio quando, il vedovo di Trini vuole ufficializzare la sua storia con Carmen, Antonito annuncia la sua fuga verso l’Africa. Al fine di risolvere prima questo problema, Ramon decide di rimandare l’annuncio. L’ex domestica resta molto male, tanto che inizia a credere che il Palacios non voglia rendere pubblica la loro relazione.