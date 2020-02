Anticipazioni Serale Amici seconda puntata: eliminati, ospiti e meccanismo

Serale Amici seconda puntata, le anticipazioni sugli eliminati del 6 marzo

La seconda puntata del Serale di Amici andrà in onda il 6 marzo, quindi non di sabato ma di venerdì. Ve lo ricordiamo perché non tutti sanno ancora qual è la programmazione voluta da Mediaset e quindi qualcuno potrebbe pensare che solo la prima puntata è andata in onda in un giorno diverso dal solito; la programmazione invece prevedeche le prime quattro puntate saranno trasmesse in diretta di venerdì e le altre il sabato: vedremo quindi Amici e C’è posta per te nella stessa settimana per ben quattro volte. Gli eliminati della prossima puntata? Il meccanismo pensato da Maria De Filippi mette a rischio un po’ tutti ma è ovvio che non potranno mai uscire Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii, Nyv Pinternagel, Giulia Golino e Gaia Gozzi; tutti gli altri invece ci sembrano a rischio.

Anticipazioni Serale Amici seconda puntata, il meccanismo della gara

Il meccanismo di gara della seconda puntata di Amici 19? Il Serale proseguirà come questa prima puntata: ci saranno i vari gironi e lo scontro avverrà sempre fra tutti i ragazzi, con i primi salvi e l’ultimo costretto ad abbandonare definitivamente il Serale. Certo, ci sarà qualche lieve modifica perché gli eliminati non saranno due come oggi ma soltanto uno: una gara meno preoccupante insomma, visto che le probabilità di uscire caleranno drasticamente. E non cambieranno neanche gli ospiti.

News Serale Amici, ospiti come le Sardine: la scelta di Maria De Filippi

Non ci saranno le Sardine, che tanto hanno fatto (stranamente e ingiustamente) mormorare il Web, ma Maria De Filippi ha dichiarato che tutti gli ospiti scelti parleranno di valori ai ragazzi. Come le Sardine nella prima puntata dunque, e senza alcun riferimento, non diretto almeno, alla politica. Le anticipazioni sulla seconda puntata del Serale di Amici terminano qui; non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!