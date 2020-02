Le Sardine ad Amici dividono: Maria ringrazia, il Web mormora

Amici 19, le Sardine ospiti della prima puntata del Serale: l’intervento a inizio serata

Le Sardine ad Amici 19 hanno diviso il pubblico del talent show. Maria De Filippi è stata chiara in conferenza stampa: in questo Serale ci saranno persone in grado di trasmettere dei valori ai concorrenti. I messaggi e i valori non sono diretti soltanto ai ragazzi in gara, ma anche a tutti i giovanissimi del pubblico a casa. Stasera era un messaggio contro l’odio e la conduttrice ha pensato di invitare in studio tre rappresentanti delle Sardine, un movimento nato negli ultimi tempi e non partito politico. La prima puntata del Serale di Amici 19 si è aperta proprio con loro, dopo che Maria è entrata in studio accompagnata dagli allievi e da Tommaso Paradiso. Maria poi ha letto la notizia di due ragazze aggredite perché non si sono baciate per accontentare il branco.

Mattia, Jasmine e Lorenzo delle Sardine aprono la prima puntata del Serale di Amici 19

Il primo a entrare in studio è stato Mattia, che ha fatto cambiare immagine sullo schermo e poi come lui anche Jasmine e Lorenzo. Erano immagini rappresentanti dei problemi sociali che affliggono la nostra società, dei temi importante come il razzismo, l’emergenza climatica e l’omofobia. Giunti in studio seguiti da altri ragazzi, i tre rappresentanti delle Sardine hanno fatto un discorso breve ma toccante. Ha iniziato Jasmine, che, visibilmente emozionata, tra le tante cose ha detto anche: “Ho un po’ paura, è un’emozione potentissima che ci salva anche la vita se il pericolo è reale. Se il pericolo è indotto, allora fa scaturire dei sentimenti che sono pericolosi come l’intolleranza, l’astio, la violenza”.

Le Sardine, il messaggio ai concorrenti di Amici: “Abbiate paura e superatela”

Poi Lorenzo che tra le righe ha raccontato la sua esperienza e la forza trovata dentro sé stesso di vivere la vita come vuole e come sogna, non come richiesto dagli altri. “Noi non possiamo rimanere immobili. Cambiare noi stessi è gratis. Ci sono due cose che ci salvano, la conoscenza e l’amore”, ha detto alla fine del suo discorso. Anche lui molto emozionato. Infine Mattia, che ha chiuso con un messaggio ai concorrenti: “Il nostro augurio è proprio questo. Abbiate paura e superatela ogni giorno, perché la bellezza è a portata di mano”. Maria li ha poi salutati ringraziandoli per essere stati ad Amici: “Grazie davvero, in bocca al lupo”. Tutto lo studio era in piedi per loro.

Serale Amici, la reazione di Twitter alle Sardine nella prima puntata

Leggendo i commenti su Twitter, però, è chiaro che non tutti hanno gradito l’iniziativa di Maria di invitare personaggi con messaggi importanti. O forse non hanno gradito le Sardine in particolare. Ma c’è stato anche chi invece ha apprezzato: “Le sardine mi hanno commosso, chapeau”. Abbiamo raccolto alcuni commenti a campione per rendere meglio l’idea.

Con tutto il rispetto ma io sono qui per guardare le sfide e non per sentire gente parlare a caso.

Grazie #Amici19 — Dawid (@Dawid95455932) February 28, 2020

Maria di Filippi che invita le sardine perché "al contrario di Salvini non appartengono ad uno schieramento politico". La verità è che in un discorso che poteva essere nobile nel profondo hanno comunque accusato politici di "fomentare odio per consenso". Non ho parole. #Amici19 — EmaAru02 (@il_latinista) February 28, 2020

#amici19 le sardine mi hanno commosso, Chapeau — 𝓜 (@tiinaaamartina) February 28, 2020

Momento imbarazzante… Le sardine ad Amici…. A quando al Grande Fratello? #Amici19 — andy66 (@andreandrea66) February 28, 2020

Comunque il punto dell'intervento era sensibilizzare le persone su dei temi attuali ed importanti. #Amici19 — be fearless. (@stayfuckingaway) February 28, 2020