Anticipazioni Serale Amici, salta duetto Martina e J-Ax? “Gallina strozzata”

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: grandi problemi per Martina, la cantante già in crisi

Martina Beltrani continua a non essere soddisfatta. Trova sempre qualcosa che non va e questa volta il problema è il duetto con J-Ax al Serale di Amici 19: si è lamentata lungamente per il pezzo che le è stato assegnato perché lei non sarebbe in grado di rappare; inoltre non riuscirebbe a prendere la nota del ritornello, cosa che l’ha mandata in crisi. Vorrebbe fare meglio, ma proprio non ci riesce e potrebbe gettare la spugna. I vocal coach stanno cercando di incoraggiarla: le sue, secondo loro, sono dei semplici ostacoli mentali, che potrebbe superare se solo ci mettesse più impegno, senza pensare al far bene o male la parte rap.

Serale Amici anticipazioni: cosa ne sarà del duetto di J-Ax e Martina Beltrani?

Salterà il duetto fra Martina e J-Ax? Amici 2020 non si priverebbe mai e poi mai di un cantante del calibro di J-Ax, per questa ragione potrebbe essere solo una un’alternativa, nel caso la concorrente dovesse rifiutare di cantare: il rapper si esibirebbe con un altro allievo, disposto a far suo il brano mettendoci tanto impegno. Martina si è lamentata: “Ma mi potete dare un pezzo rappato? Io non so rappare! Questa è una cosa che non è nel mio. Non capisco proprio questa cosa. Gli altri son nella loro zona di comfort, io invece no, mai. Non posso nemmeno cambiare la linea melodica”.

Martina Beltrani in difficoltà: ecco cos’è successo

Martina di Amici ha fatto discutere per gli insulti al collega Francesco, ma anche queste ultime sue parole non sono piaciute. La cantante non riesce proprio a raggiungere una nota del ritornello: “Sembro una gallina strozzata”. Riuscirà a superare tutti i problemi? Nel frattempo c’è stato un avvicinamento “pericoloso” fra Javier e Talisa.