Anticipazioni Serale Amici prima puntata: eliminazioni ufficiali, news

Amici 19, prime anticipazioni sul Serale: la prima puntata inizierà col botto!

Le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 2020 non mancano. Concorrenti e fan sono in trepidante attesa e fanno bene a esserlo, considerato che sarà un inizio col botto! Le sorprese, ad Amici, sono all’ordine del giorno. Il regolamento non è mai fisso, ma siamo riusciti a capire quello che succederà nella prima puntata grazie a una rivelazione fatta direttamente dalla pagina Instagram del talent show. Quest’edizione ci regalerà dei grandi colpi di scena, visto che Maria De Filippi ha deciso di stravolgere diversi tratti caratteristici del programma, che erano diventati una parte imprescindibile di esso. E invece…

Due eliminazioni ad Amici 2020: chi uscirà?

Era nell’aria una doppia–eliminazione della prima puntata di Amici 19 e oggi abbiamo avuto finalmente la conferma. Le pagine social della trasmissione condotta dalla De Filippi hanno dato il numero esatto dei concorrenti che dovranno abbandonare per sempre (e senza alcun tipo di salvataggio) la scuola di Canale 5. Ecco qual è stato il messaggio che ha spazzato via ogni dubbio sulla possibilità di assistere a ben due eliminazioni: “Nella prima puntata del Serale di #Amici19 di venerdì ci sarà una doppia eliminazione! Chi rischia secondo voi?”.

Zero squadre e sfide durissime: la nuova scelta di Maria

I telespettatori si sono ovviamente sbizzarriti con le risposte poste dalla redazione: c’è chi ha spiegato che è giusto far uscire gli ultimi che hanno ottenuto la maglia verde (quindi Francesco, Martina e Jacopo: due dei tre) e altri invece non vorrebbero più vedere all’interno della scuola Nicolai, per via del suo continuo atteggiamento di ribellione. Sì, ha continuato a creare scompiglio all’interno della scuola! Quest’anno non è stata formata nessuna squadra e tutti potranno sfidare tutti (seguendo il nuovo regolamento); sono stati confermati anche alcuni ballerini professionisti e, fra questi, l’immancabile Simone Nolasco, che ha fatto salire la temperatura con una foto inaspettata!