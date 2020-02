Amici 19 Nicolai incorreggibile, lezioni saltate e nuove irregolarità: caos e polemica

Il comportamento del ballerino Nicolai è una continua mancanza di rispetto nei confronti di tutti

Nel daytime di oggi Nicolai ha dato ancora modo di far parlare di sé. Dopo le discussioni dei giorni precedenti, il ballerino continua a comportarsi in maniera irrispettosa nei riguardi sia della produzione di Amici sia dei professionisti che ogni giorno lavorando al talent show di Canale 5. Motivo del contendere di oggi sono stati i suoi ritardi. Ma riassumiamo con ordine. Nicolai non si è presentato alla lezione di danza classica tenuta dagli assistenti di Giuliano Peparini: mentre la produzione lo invitava a prepararsi, il ragazzo faceva beatamente colazione. Lezione saltata quindi. Non contento anche nel pomeriggio ha dato prova del suo scarso senso di adattamento agli orari della scuola di Amici. Dopo pranzo avrebbe dovuto sostenere la lezione di recupero ma anche qui, stava per non presentarsi. A questo punto però i collaboratori di Peparini hanno deciso di andare direttamente dal ballerino e affrontarlo per fargli capire che non è questo il modo di lavorare.

Amici: le parole dei collaboratori di Peparini a Nicolai

Raggiunto il ballerino in casetta, dove stava digerendo dopo il pasto, a prendere la parola è stata Germana, collaboratrice di Giuliano Peparini: ” Ti ho già detto che non si fa. Ti devi svegliare presto per venire a lezione che già abbiamo perso una fascia. Abbiamo degli incastri, non è così semplice incastrare tutti quanti”. L’altro collaboratore del coreografo anche non le manda a dire: “Ti stavo aspettando al T5. anche un minuto è fondamentale per il rispetto di tutti quanti che lavorano qua per voi, per te. Hai tante cose da fare, anche un minuto è fondamentale”. Avrà capito finalmente il ballerino come si deve comportare?

Amici 19 tutto pronto per il serale

Tra caos e polemiche è tutto pronto per l’avvio del serale, previsto per venerdì 28 febbraio su Canale 5. I ragazzi sono tutti concentratissimi nelle prove di quello che sarà il loro primo grande spettacolo e tutti ci tengono a fare bella figura. Sale anche la curiosità nel vedere quali saranno i quadri proposti da Giuliano Peparini per questa edizione di Amici che sicuramente sarà da non perdere.