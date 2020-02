Nicolai, ad Amici ci ricasca: “Non voglio lavorarci”, Peparini lo zittisce così

Amici Serale, Nicolai Gorodiski a lezione con Giuliano Peparini inizia col piede sbagliato: il daytime di oggi

Nicolai Gorodiskii non ha iniziato con il piede giusto il Serale di Amici 19. Nel daytime di oggi, la fascia in onda su Real Time, abbiamo visto le prime lezioni dei ballerini con Giuliano Peparini, il direttore artistico del Serale. Giuliano fa parte del talent show da anni ormai e il pubblico sa come lavora e come monta i suoi quadri insieme agli allievi, ma risulterà strano a molti che invece Nicolai non ha gradito i modi di lavorare di Peparini. Forse il ballerino ha parlato senza sapere che dietro alle scelte su come provare ci sia il coreografo, fatto sta che se l’è presa con i ballerini professionisti. Prima di lui anche Javier ha fatto la sua prima lezione e ha imparato la coreografia senza battere ciglio. Stessa cosa Valentin e Talisa, dopo di lui, che si sono mostrati molto entusiasti di preparare il loro primo quadro.

Nicolai ad Amici contro i professionisti: “Non voglio lavorare con questa gente”

Nicolai invece non si è trovato bene e non lo ha nascosto. Abbiamo conosciuto il carattere del ballerino nel corso del pomeridiano ed è venuto fuori subito anche al Serale. Peparini ha lasciato la sala prove per dare il tempo a Nicolai di imparare la coreografia, cosa che si fa con i professionisti. Il ballerino si è subito mostrato nervoso, tant’è che Virginia Tomarchio ha provato a calmarlo: “Tranquillo, fai quello che ti dicono”. Parole al vento, perché Nicolai subito ha replicato: “Non mi piace lavorare così, mi piace lavorare io”. Poi ha chiesto a un assistente di insegnargli un passo, ma l’assistente ha detto di vedere i professionisti perché lo stavano spiegando loro. Nicolai ha di nuovo risposto male: “Ma che mi importa di loro, lo chiedo a te. Comunque il lavoro non mi piace, come lavorate. Ma va bene”. Non contento, si è allontanato per prendere il microfono e dire: “Io non voglio lavorare con questa gente”.

Giuliano Peparini difende i professionisti: le parole a Nicolai

A questo punto Giuliano è rientrato in sala prove e Nicolai gli ha detto: “Io non capisco maestro scusi, stanno lavorando più con loro che con me”. Ha anche aggiunto che i professionisti hanno avuto più tempo per imparare, ma Peparini ha precisato che erano a lavoro da soli cinque giorni. Poi il coreografo ha spiegato che gli assistenti insegnano i passi, poi è lui a correggerli nell’esecuzione: “Le correzioni le do io di solito. Loro insegnano, poi arrivo io e lo guardo”. Nicolai con Peparini era decisamente più calmo, ma naturalmente al coreografo non è sfuggito il modo in cui si è rivolto ai professionisti. Prima di uscire di nuovo dalla sala, Peparini a Nicolai ha detto: “Loro ti insegnano, ti aiutano. Quindi abbi anche cura di loro, perché è importante. Poi quando arrivo io lavoriamo insieme. Impara. Prima le impariamo e prima le possiamo lavorare, va bene?”.