Anticipazioni semifinale Amici, ultimo scontro tra Rafael e Vincenzo? Il rischio

Semifinale Amici 2019 anticipazioni, le prime news sulla puntata del 18 maggio

Dopo mesi e mesi di sfide, esibizioni, discussioni e colpi di scena siamo arrivati alla semifinale di Amici 2019, o meglio alle anticipazioni perché alla prossima puntata del talent show mancano ancora sette giorni e ben cinque day time che ci diranno molto di più sullo stato d’animo dei ragazzi ora che sono arrivati a un punto così importante del percorso all’interno del programma di Canale 5. Non dimenticate che tutto ciò che leggerete qui di seguito non corrisponde a certezza perché il programma in diretta, sebbene si tratti di supposizioni verosimili in quanto basate su ciò che abbiamo visto e su quello che è accaduto anche nelle altre edizioni del talent show di Maria De Filippi. Ma veniamo al dunque.

Anticipazioni semifinale Amici, l’ultimo scontro fra Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo

Nella semifinale di Amici 16 dovrebbe andare in onda la finale di danza che vedrà scontrarsi gli ultimi due ballerini rimasti dopo l’eliminazione di Umberto Gaudino (che comunque può dirsi soddisfattissimo per via della sorpresa di Maria De Filippi); usiamo il condizionale non tanto perché il programma è in diretta e quindi non vi sono certezze su ciò che accadrà, quanto perché oggi Rafael è uscito prima dagli studi in quanto infortunato: come ha spiegato la De Filippi, il ballerino si è fatto male alla schiena, e si spera che questo non influenzi negativamente il suo percorso verso la finalissima. Se dovesse essere disputata la finale siamo quasi certi comunque che a vincere sarà proprio lui che è un danzatore strepitoso: bello, umile e soprattutto pieno di talento. Chissà chi sceglierà Alessandra Celentano tra lui e Vincenzo… Noi crediamo Rafael ma anche la maestra, nonostante sia molto coerente e limpida, talvolta ci ha sorpreso con le sue scelte.

News Amici 2019 prossima puntata, Loredana Bertè torna nel talent show

Nella prossima puntata rivedremo Loredana Bertè, a cui stasera Mara Venier ha lanciato una frecciatina che non è passato affatto indisturbata: la cantante farà di nuovo qualche proposta “rivoluzionaria” oppure si limiterà ad assistere allo spettacolo e a dare dei voti? Non dimentichiamo che Loredana è sempre stata buonissima con Rafael mentre ha discusso spesso con Vincenzo fino a scegliere di non commentarlo più: ecco perché siamo sicuri che ne vedremo delle belle!