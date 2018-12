Anticipazioni New Amsterdam su Canale 5: ecco cosa succede nella quarta puntata

New Amsterdam: quando andrà in onda la quarta puntata?

New Amsterdam tornerà la prossima settimana con due nuovi episodi. La nuova serie tv di Canale 5 con protagonista Ryan Eggold è stata accolta con calore dal pubblico italiano del piccolo schermo. Gli ascolti, finora soddisfacenti, premiano il nuovo medical drama americano che si prepara a tornare in onda con nuove puntate. L’appuntamento con l’ottavo ed il nono episodio di New Amsterdam è fissato per la prossima domenica 23 dicembre. La quarta puntata andrà in onda sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:25 circa e in streaming su Mediaset Play. Nelle nuove puntate vedremo il dottor Max Goodwin ancora alle prese con la ricerca di una terapia per il cancro che gli possa permettere di continuare a lavorare e assolvere i suoi doveri di direttore sanitario del New Amsterdam. Gli altri medici saranno invece impegnati nella gestione di nuovi e delicati casi.

New Amsterdam: Max in cerca di una terapia sperimentale

Nell’ottavo episodio della serie tv New Amsterdam, Max valuterà la possibilità di rinunciare a chemioterapia e radioterapia e candidarsi come paziente per una cura sperimentale. La dottoressa Lauren Bloom continua a lavorare troppo mentre il dottor Kapoor tenterà di riallacciare i rapporti con il figlio che ha un passato da tossicodipendente. Il dottor Frome sarà impegnato con una giovane paziente cinese malata di depressione che rifiuta le cure per via dei genitori. Il dottor Reynolds invece dovrà fronteggiare la prima vera crisi con la fidanzata Evie. Problemi personali anche per la dottoressa Sharpe che continua a coltivare l’idea di avere un figlio ed è in cerca un donatore per la fecondazione.

Max e il ricordo della sorella Luna

Il nono episodio della serie vedrà Max Goodwin protagonista in prima persona. Il direttore sanitario, interpretato da Ryan Eggold, seguirà infatti da vicino una paziente che 27 anni prima aveva ricevuto il cuore di Luna Goodwin (la sorella di Max morta per un’infezione a soli otto anni).