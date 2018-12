Anticipazioni New Amsterdam su Canale 5: ecco cosa succede nella seconda puntata

New Amsterdam: quando andrà in onda la seconda puntata?

Dopo il debutto su Canale 5, la nuova serie tv New Amsterdam torna con due nuovi episodi. L’appuntamento con le nuove puntate del medical drama andranno in onda la prossima domenica 9 dicembre, sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:25 circa. Nelle nuove puntate ritroveremo il protagonista Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, ancora alle prese con il suo ruolo di direttore sanitario. Il personaggio principale del nuovo medical drama americano dovrà fare i conti con le sue sempre più compromesse condizioni di salute mentre tenterà di recuperare il rapporto con la moglie Georgia, ancora all’oscuro della sua malattia. Problemi personali anche per la dottoressa Helen Sharpe (Freema Agyeman) che teme per la propria fertilità e il dottor Vijay Kapoor (Anupam Kher) che invece incontra il figlio Rohan, con cui i rapporti sono decisamente tesi.

New Amsterdam torna con due nuovi episodi: Limitazioni e Una giornata qualunque

Dopo i primi tre episodi Come posso aiutare, Rituali e Ogni singolo minuto, New Amsterdam tornerà in onda su Canale 5 la prossima domenica 9 dicembre. L’appuntamento sarà con il quarto e il quinto episodio della prima stagione intitolati rispettivamente Limitazioni e Una giornata qualunque. Nella prima puntata tutti i medici del New Amsterdam saranno chiamati ad unire le forze per far fronte ad un’emergenza dovuta alla mancanza di cardiochirurghi in città. Il dottor Floyd Reynolds (Jocko Sims) dovrà gestire così più casi in contemporanea. Come se non bastasse, il dottor Goodwin offre aiuto ad una senzatetto ferita e a suo fratello.

Nel quinto episodio si tratta un tema molto delicato

Il quinto episodio della serie con Ryan Eggold affronta invece un tema importante e delicato come quello della violenza della polizia contro i giovani afroamericani. I medici del New Amsterdam dovranno infatti farsi in quattro per salvare due ragazzi rimasti gravemente feriti nel corso di una sparatoria. L’emergenza porterà la dottoressa Laura Bloom (Janet Montgomery) ad infrangere il protocollo esponendosi a gravi conseguenze che potrebbero avere pesanti ripercussioni sulla sua carriera.