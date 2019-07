Anticipazioni Manifest terza puntata 17 luglio: Jared ferito, Grace e Ben si lasciano?

Manifest, le anticipazioni sulla terza puntata di mercoledì 17 luglio

Pronti a scoprire le anticipazioni sulla terza puntata di Manifest? Mercoledì 17 luglio 2019 vedremo tre nuovi episodi della serie televisiva che sta appassionando il pubblico di Canale 5 con i suoi misteri. Nello specifico andranno in onda gli episodi Tutto a posto, niente in ordine, Punto di non ritorno e Bilancio delle vittime. Partiamo subito col primo. Le anticipazioni vedono un Ben sospettoso cercare di fare luce sulla SDU. E in effetti guardando i loro registri troverà delle informazioni su una passeggera del volo, Fiona Clarke. La incontrerà insieme a Saanvi e scoprirà dell’esistenza del progetto Singolarità e del suo studio sui neuroni specchio. Intanto Michaela e Jared indagheranno insieme sul caso di un signore ucciso da un ladro. Mich convincerà Carlos a collaborare, successivamente Michaela scoprirà che l’uomo ha ricevuto un trapianto di cuore anni prima e il donatore è stato Evie, amica di Mich.

Anticipazioni Manifest, cosa succederà mercoledì 17 luglio: la terza puntata

Nel secondo episodio in onda nella terza puntata di Manifest, Cal tornerà a scuola insieme a Olive ma troverà i suoi amici cresciuti. I ricordi non mancheranno. Harvey, un passeggero del volo, vorrà buttarsi di un palazzo e a nulla serviranno le parole di Mich. Vance e Ben lavoreranno insieme e chiederanno a Fiona di incontrare una sua vecchia conoscenza della SDU per inserire una cimice. Intanto i due continueranno la ricerca. Michaela riceverà più volte la chiamata di una voce che dice “Non perderlo”. Gli esperimenti su Marko proseguiranno e lui sarà ancora collegato a Cal, come abbiamo già visto nella scorsa puntata… Cosa succederà? Scopritelo continuando a leggere le nostre anticipazioni di Manifest!

Manifest anticipazioni terza puntata, Ben e Grace si lasciano?

Autumn si avvicinerà a Ben e gli racconterà di essere fuggita dal progetto Singolarità. Si è poi recata da lui perché sapeva che l’avrebbe aiutata. Ben chiederà una mano anche a Saavi e Fiona. Grace scoprirà che Ben è stato licenziato e che Cal è scappato di casa. Il ragazzo aiuterà poi gli altri a trovare un ingresso nascosto nel magazzino dove arriveranno alla ricerca dei passeggeri. Questi verranno poi liberati in seguito a una sparatoria. Vance morirà, mentre Jared rimarrà gravemente ferito. Grace e Ben si accorgeranno che il loro matrimonio sta giungendo al termine e lui andrà via di casa. Se vi siete persi la scorsa puntata o la terza di cui vi abbiamo appena dato le anticipazioni, scoprite qui come recuperare gli episodi in replica!