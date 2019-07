Manifest anticipazioni seconda puntata 10 luglio: Bethany arrestata, Cal in pericolo

Anticipazioni Manifest, gli episodi della seconda puntata di mercoledì 10 luglio

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Manifest vi riveleranno cosa aspettarsi dagli episodi Bagaglio non reclamato, Coincidenze e Off radar. Questi infatti andranno in onda mercoledì 10 luglio. Iniziamo con le anticipazioni sul primo: un flashback rivelerà che l’assistente di volo Bethany fece viaggiare in modo clandestino il fidanzato di suo cugino nella stiva. Jared si unirà a Michaela durante il servizio, ma manderà all’aria un’operazione sotto copertura. Si prenderà tutte le sue responsabilità, ma rischierà di essere sospeso. Ben incontrerà Danny, l’uomo che frequenta Grace. Intanto, Thomas fuggirà dal luogo in cui sarà ricoverato ma saranno delle visioni di Bethany a permettere di ritrovarlo. Appena lo troverà, gli dirà che Leo non ha lasciato messaggi per lui prima di scomparire.

Manifest, le anticipazioni sulla seconda puntata: Cal in pericolo

Nella seconda puntata di Manifest, inoltre, scopriremo come hanno vissuto alcuni protagonisti il giorno in cui il volo è sparito. Ben arriverà al nascondiglio di Thomas e Bethany verrà arrestata dalla Sicurezza Nazionale per interrogarla sul caso John Doe, falso nome di Thomas. Ben e Cal aiuteranno Georgia nel progettare la fuga di Bethany, mentre Michaela scoprirà che Cal non sente le voci come tutti gli altri ma ha invece altre abilità. Le parole “è tutto collegato” che tormenteranno Ben appariranno in un flashback con Cal protagonista. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di Manifest vedono Cal svegliarsi con la febbre e inizierà a parlare in una lingua straniera. Grace penserà sia colpa del trattamento sperimentale per la leucemia, ma Ben penserà subito al passeggero bulgaro presente sull’aereo.

Anticipazioni Manifest, cosa succederà nella puntata del 10 luglio

Michaela e suo fratello guarderanno tutti i video della sorveglianza per cercare l’uomo in questione, scopriranno così che un autobus con i passeggeri del volo non ha raggiunto la destinazione. Questo autobus sembrerà essere scomparso nel nulla. Saranno undici i passeggeri scomparsi e sarà Michaela a ritrovarli: si troveranno in una fattoria e su di loro saranno in corso degli esperimenti. Chi si nasconderà dietro la sparizione dei passeggeri sul quinto autobus? Cal e Marko si riveleranno collegati… Le anticipazioni di Manifest sulla puntata del 10 luglio terminano qui, ma qui potete scoprire altre curiosità sulla serie tv!