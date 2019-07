Manifest storia vera, le curiosità sulla serie tv di Canale 5

Manifest è una storia vera? Le curiosità sulla nuova serie tv di Canale 5

Se siete capitati in questo articolo, allora vi sarete posti questa domanda: la fiction Manifest è una storia vera? È questa serie televisiva, insieme ad altre come Riviera, che ci terrà compagnia per tutta l’estate. Si tratta di una produzione statunitense, ideata da Jess Rake e andata in onda negli Usa a settembre 2018 sui canali americani. Anche in Italia è già andata in onda sulle pay tv, mentre in chiaro sarà possibile vederla su Canale 5, a partire da stasera mercoledì 3 luglio. Inizialmente Manifest comprendeva solo tredici episodi, ma qualche mese dopo sono stati ordinati altri tre episodi e dunque la prima stagione si compone di sedici episodi. Questi saranno decisamente ricchi di suspance e molti hanno definito questa serie tv l’erede di Lost.

Manifest storia vera? Parla l’ideatore della serie tv

La storia di Manifest riguarda un volo aereo scomparso dai radar dopo una violenta turbolenza e ricomparso cinque anni dopo. Tutti i suoi passeggeri verranno ritrovati sani e salvi. Sebbene la trama potrebbe lasciar pensare a qualcosa di realmente accaduto, Manifest non è una storia vera. È stato Jess Rake a ideare e scrivere Manifest. Intervistato da HotCorn.com, Rake ha spiegato: “L’idea mi è venuta quasi dieci anni fa mentre guidavo in auto con moglie e figli. Ho pensato: cos’è che potrebbe costringere i membri di una famiglia a separarsi per poi trovarsi di nuovo a rimettere insieme i pezzi delle proprie vite?”. In piccola parte, però, è stata una storia vera a far sì che Manifest venisse realizzata.

Manifest non è una storia vera, ma una curiosità lega la serie tv e la vita reale

Jess Rake infatti ha aggiunto che inizialmente nessuno era interessato al suo prodotto. C’è stato un evento però che ha cambiato tutto: “Quando è accaduto il tragico evento della sparizione del volo Malasya Airlines nel 2014, improvvisamente la gente ha cominciato a relazionarsi con un mistero che aveva un riscontro nella vita reale. Curioso no?”. Non possiamo parlare di storia vera di Manifest, dato che è stata pensata e scritta prima dell’incidente aereo, ma di sicuro c’è un po’ di vero nella trama.