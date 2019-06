Manifest su Canale 5: trama, cast, numero puntate e location

Manifest, una nuova serie tv sbarcherà su Canale 5: trama, cast attori e quante puntate sono

Sbarcherà su Canale 5 in prima serata una nuova serie tv. Il suo titolo è Manifest e al centro della storia c’è una misteriosa e alquanto strana sparizione di un aereo dai radar. La serie partirà il prossimo 3 luglio per poi proseguire per tutti i mercoledì successivi per un totale di 5 puntate, in onda ben 3 episodi per volta. La serie racconta, anche se in maniera romanzata, un avvenimento realmente accaduto. Nel 2004 un volo della Malaysia Airlines venne dato per disperso, l’aereo era partito dall’aeroporto di Kuala Lampur per arrivare a quello di Pechino (Cina). All’epoca, furono vagliate tutte le ipotesi, compresa quella di un dirottamento. L’aereo alla fine, con tutte le persone a bordo, non è mai stato individuato e per questo venne dichiarato precipitato. La serie racconta così della sparizione di un aereo dai radar americani, il quale però torna dopo cinque anni. Il tempo per i passeggeri dell’aereo non è passato, mentre per tutti i famigliari che aspettavano il loro ritorno le cose sono cambiate. E non manca il filone dei “poteri” che i passeggeri acquisiscono durante quel misterioso viaggio, rendendoli speciali.

Manifest: la trama della serie e tutti i dettagli che conosciamo

Un aereo scompare dai radar per poi tornare dopo cinque anni. Il tempo sembra essersi fermato per i passeggeri del veicolo, ma i cambiamenti in questi famosi cinque anni sono tanti. Molti loro famigliari hanno aspettato che tornassero e per loro le cose sono cambiate letteralmente. L’intero storia si baserà dunque sulla vita privata dei protagonisti e la trama si infittirà quando i passeggeri dovranno capire perché hanno vissuto una diversa percezione del tempo trascorso. La storia inizia il 7 aprile 2013, quando i protagonisti salgono su un aereo, quella che sembra una brutta turbolenza fa sparire l’aereo dai radar: da qui inizia il mistero. Cosa è accaduto realmente?

Dopo uno spavento iniziale, l’aereo riesce a raggiungere la pista di atterraggio ma non si è trattato solo di un semplice spavento. Nessuno riesce a capire cosa sia successo in quel breve lasso di tempo nell’aereo che però sulla Terra è durato cinque anni e mezzo. Tante novità aspettano i protagonisti una volta tornati: il piccolo Calvin di soli 10 anni potrà guarire dalla leucemia mentre Michaela dovrà affrontare la morte della madre e il matrimonio a sorpresa del fidanzato.

Manifest: cast e location

La serie fantascientifica ha nel cast Josh Dallas (il Principe Azzurro di Once Upon a Time) che interpreta il ruolo di Ben Stone, papà del piccolo Calvin (Jack Messina) e fratello di Michaela (Melissa Roxburgh). Nelle puntate faremo anche la conoscenza della moglie di Ben (Grace, interpretata da Athena Karkanis) e di suo figlia Olivia, del Detective Jared Vasquez interpretato da J.R. Ramirez e di Saanvi Bahl (Parveen Kaur).