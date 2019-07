Manifest repliche puntate, dove rivedere la serie tv di Canale 5

Repliche Manifest, dove e come rivedere le puntate della serie televisiva

Le repliche delle puntate di Manifest vi aspettano online. Sarà solo il Web l’unica possibilità per rivedere gli episodi persi della serie tv. Non ci saranno infatti repliche su Canale 5 o su altri canali televisivi. La serie statunitense è arrivata in televisione il 3 luglio e ci terrà compagnia per un bel po’ di settimane estive. La prima stagione di Manifest infatti è composta da sedici episodi, Mediaset ha deciso di mandarne in onda tre in ogni puntata. Scopriremo più in là come verranno programmati gli episodi, magari ne andranno in onda quattro nell’appuntamento finale. Adesso però vi diremo dove e come rivedere le puntate di Manifest.

Manifest replica, ecco dove e come rivedere le puntate

Come per tutte le fiction e serie tv in onda su Mediaset, anche per le repliche di Manifest dovrete ricorrere ai servizi multimediali per poterle vedere. Se avete perso un episodio o tutta la puntata in onda, potete vederli sul sito ufficiale Mediaset Play o sull’app ufficiale, che ha lo stesso nome. Troverete Manifest tra le fiction, vi basterà navigare un po’ per trovare la sezione giusta. Oppure potete effettuare una ricerca, inserendo nella sezione apposita il nome della serie tv. Vi ritroverete nell’area dedicata interamente a Manifest e scorrendo vedrete gli episodi. Stesso discorso per l’app: il funzionamento è il medesimo del sito Web. Ovviamente l’app funziona anche dalle smart tv, qualora preferiate vedere gli episodi in televisione e non sul computer o smartphone.

Manifest repliche puntate, come recuperare gli episodi della serie tv

Dunque recuperare episodi e puntate di Manifest non sarà difficile. Grazie alla loro presenza su internet anziché in televisione, potrete vederlo quando e dove volete. Non sarete costretti infatti a stare davanti alla televisione a un orario preciso e stabilito, perché potrete premere play quando vorrete. Un altro vantaggio di vedere la replica di Manifest online? Non c’è la pubblicità, al contrario della messa in onda in televisione! Detto ciò, vi suggeriamo un’ultima curiosità: sapete già se Manifest è ispirata a una storia vera?