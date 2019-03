Anticipazioni Isola dei Famosi: Mediaset chiude il reality show

Anticipazioni Isola dei Famosi: il programma non andrà in onda nel 2020

Brutte notizie per l’Isola dei Famosi. Dopo il canna-gate dello scorso anno e il caso Riccardo Fogli di qualche giorno fa, Mediaset ha deciso di chiudere il programma condotto da Alessia Marcuzzi. A riportare l’indiscrezione è Dagospia, che rivela che l’azienda è stanca del flop del reality show. Nonostante i numerosi intrecci e concorrenti, il format fatica infatti a decollare. Soprattutto quest’anno l’Isola non è mai andata oltre i tre milioni di telespettatori ed è stata ripetutamente battuta dalla concorrenza. Piersilvio Berlusconi è dunque pronto a fare a meno, nel 2020, della trasmissione, che ha pure dei costi elevati visto che si svolge perlopiù all’estero.

Capoprogetto e autori dell’Isola dei Famosi vanno via

Dopo la polemica che ha travolto Riccardo Fogli e Fabrizio Corona, il capoprogetto e alcuni autori dell’Isola dei Famosi – in accordo con Mediaset -hanno lasciato il programma. Anche Caffè Borbone, da anni sponsor dei programmi Mediaset, ha scelto di ritirare i suoi prodotti dall’Isola dei Famosi. Una scelta dettata dalla voglia di allontanarsi dallo show dopo quanto accaduto nell’ultima puntata in onda lunedì 4 marzo.

Alessia Marcuzzi resta in silenzio dopo le polemiche

Intanto Alessia Marcuzzi resta in silenzio. Da giorni la conduttrice viene attaccata per la sua mancata presa di posizione nell’affaire Fogli-Corona ma la Pinella ha preferito – almeno per il momento – non replicare alle accuse.