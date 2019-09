Anticipazioni Imma Tataranni terza puntata, cosa succede domenica 6 ottobre

Imma Tataranni terza puntata, le anticipazioni per domenica 6 ottobre: ecco cosa succederà

Stiamo per darvi le anticipazioni sulla terza puntata di Imma Tataranni. La fiction ha ormai conquistato il pubblico di Rai 1, registrando degli ascolti altissimi con la prima puntata e scopriremo domani se si confermerà campione della serata con il secondo appuntamento. Imma Tataranni è di sicuro uno dei personaggi fuori dalle righe più divertenti e appassionanti che abbiamo mai visto nelle serie televisive, anche questo è un aspetto vincente di questo prodotto. Senza dimenticare il fatto che Imma è una donna forte, che si dedica al lavoro anche troppo, rischiando di trascurare la famiglia, ed è un aspetto che combatte i soliti stereotipi sulla donna. Ma adesso procediamo con le anticipazioni di Imma Tataranni per scoprire cosa succederà nella terza puntata del 6 ottobre 2019.

Imma Tataranni anticipazioni, nella terza puntata l’episodio I giardini della memoria

Domenica prossima vedremo l’episodio intitolato I giardini della memoria. Come vi abbiamo già detto la scorsa settimana, ogni appuntamento della fiction si compone di un solo episodio e non due, come succede nella gran parte delle fiction. Nella terza puntata di Imma Tataranni verrà ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto della zona che scopriremo sarà scomparso nel nulla ben quindici anni prima. Il nostro sostituto procuratore non sarà convinta che si tratti di un incidente, come invece molti penseranno. Da queste diverse visioni del caso nasceranno altri scontri con il Procuratore capo. Imma si convincerà ancor di più che si tratterà di un omicidio dopo i primi risultati investigativi.

Anticipazioni Imma Tataranni, la terza puntata in onda domenica 6 ottobre 2019

Le anticipazioni di Imma Tataranni sulla terza puntata non aggiungono altro. Intanto, abbiamo provato a rispondere a una curiosità dei fan: cosa succederà tra Imma e Ippazio? L’amore con Pietro è forte e solido, ma chissà se l’attrazione fra i due colleghi svanirà nel nulla o meno. Se avete perso qualche puntata della fiction, qui potete trovare la programmazione delle repliche.