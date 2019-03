Anticipazioni Il Segreto: il ritorno di Gonzalo a Puente Viejo

Il Segreto anticipazioni: Gonzalo torna a Puente Viejo in cerca di vendetta

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano il ritorno di Gonzalo a Puente Viejo. Il figlio di Pepa, inaspettatamente, giunge nel piccolo paese spagnolo e corre subito alla Villa della Montenegro. Proprio qui, l’uomo è in cerca di vendetta. Il marito di Maria si introduce nella Casona e punta una pistola contro Donna Francisca. Dopo di che, decide di mettere fine alla sua vita e la spara. Una scena sconvolgente che vede come testimone Fernando. Quest’ultimo non si aspettava di vedere tornare a Puente Viejo Gonzalo, né tanto meno vederlo commettere un omicidio. Il Mesia resta sconvolto di fronte alla scena a cui ha dovuto assistere e chiede ovviamente subito spiegazioni al suo vecchio rivale. Dopo quanto accaduto, il marito di Maria spiega a Fernando di aver voluto vendicare Esperanza e Beltran. Gonzalo si dice sicuro del fatto che Donna Francisca abbia causato l’incendio a Cuba, che ha portato alla morte i due bambini.

Anticipazione Il Segreto: Gonzalo spara a Donna Francisca, Fernando copre il delitto

Venuto a conoscenza del motivo per cui Gonzalo ha sparato Donna Francisca, Fernando decide di coprire quanto accaduto. Inaspettatamente, il Mesia non rivela a nessuno il delitto commesso dal suo più grande rivale. Il figlio di Olmo racconta a tutti che la Montenegro è morta per cause del tutto naturali. Ricordiamo che Francisca è ancora in stato catatonico, causato dalla sua terribile permanenza nell’ospedale psichiatrico nelle mani di Fulgencio. Un colpo di scena dietro l’altro, nel corso delle prossime puntate della nota soap spagnola. Vi anticipiamo che nessuno attendeva il ritorno di Gonzalo, tanto che tutti restano sorpresi. Ma non solo, l’uomo dimostra di essere profondamente cambiato.

Anticipazioni Il Segreto: misteri legati a Gonzalo e Maria

Gonzalo non è più il ragazzo di un tempo. Infatti, il figlio di Pepa dimostra subito di essere profondamente cambiato. A confermare ciò ci pensa proprio Maria. Anche la Castaneda fa il suo ritorno a Puente Viejo, dove confessa a tutti che il suo matrimonio con Gonzalo non procede da tempo nel migliore dei modi. Le anticipazioni, però, segnalano che in realtà Beltran ed Esperanza sono ancora vivi e non solo: Francisca non muore dopo essere stata colpita da Gonzalo!