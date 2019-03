Anticipazioni Il Segreto: Elsa come una serva, Antolina la avvelena

Il Segreto anticipazioni: Elsa va a vivere con Isaac e Antolina e viene trattata come una serva

Le anticipazioni de Il Segreto vedono al centro della scena Antolina ed Elsa. L’ex ancella decide, nel corso delle prossime puntate, di eliminare definitivamente la sua grande rivale. Scendendo nel dettaglio, la perfida biondina inizia ad avvelenarla. Ma come avviene tutto ciò? Il tutto accade quando la Laguna torna a vivere insieme a Isaac e Antolina, dopo aver rubato del denaro all’interno della locanda di Matias e Marcela. I coniugi Castaneda mandando via Elsa, che non viene neppure accolta nella scuola di Adela, a causa delle cattive voci che girano al momento sul suo conto. Attraverso questo furto, la Laguna riesce a tornare a vivere insieme a Isaac e Antolina. Proprio nella loro abitazione ha intenzione di cercare tutte le prove possibili per smascherare finalmente la sua ex ancella. Ma qui viene trattata come una schiava dalla perfida biondina, che tenta in tutti i modi di vendicarsi. La Laguna, pur di scoprire le bugie di Antolina, si fa trattare proprio come una serva.

Anticipazione Il Segreto: Antolina avvelena Elsa

Marcela inizia ad avere qualche sospetto su quanto sta accadendo e chiede delle spiegazioni a Matias. Come vi abbiamo già anticipato, il Castaneda confessa alla moglie che il furto commesso da Elsa fa parte di un piano. La Laguna finge, infatti, di rubare il denaro per poter essere cacciata dalla locanda ed essere accolta nuovamente in casa di Isaac e Antolina. Quest’ultima non sospetta minimamente, ma Consuelo riesce a infastidirla. La nonna di Julieta continua a dubitare della sincerità dell’ex ancella. In particolare, l’anziana è convinta che Antolina non sia incinta da sei mesi. Sicura che sta per essere scoperta, la perfida biondina decide di eliminare una volta per tutte Elsa, avvelenandola.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina decide di eliminare Elsa, Consuelo e Isaac preoccupati

Antolina avvelena Elsa, mettendo del detersivo all’interno del suo latte. La Laguna inizia ad avere dei problemi di salute, sviluppando una strana stanchezza. Consuelo nota subito lo stato della sua amica, la quale però è sicura di essere semplicemente stanca. Ma in realtà, Antolina la sta avvelenando. Le condizioni di salute di Elsa peggiorano sempre di più e anche Isaac inizia a preoccuparsi.