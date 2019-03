Il Segreto anticipazioni: Marcela delusa da Matias per colpa di Elsa

Anticipazioni Il Segreto: Marcela profondamente amareggiata con Matias, il piano di Isaac ed Elsa

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto la povera Marcela si ritrova profondamente delusa dal comportamenti di Matias. Il tutto avviene a causa di un piano ideato da Elsa e Isaac, a cui prende parte anche il Castaneda. Le uniche persone che non sanno nulla sono proprio Marcela e Antolina. Quest’ultima è convinta di essere finalmente riuscita a mettere la Laguna con le spalle al muro e spera di vederla lasciare per sempre Puente Viejo. Il motivo? Elsa ruba all’interno della locanda 500 pesetas. Marcela si rende conto dell’assenza del denaro messo da parte insieme al marito e ne parla subito con quest’ultimo. Insieme iniziano a indagare su chi possa aver rubato. Alla fine, dopo molteplici discussioni, ecco che Elsa confessa di essere lei la colpevole. Per tale motivo, viene cacciata dalla locanda e non viene neppure accolta da Adela e Carmelo nella scuola. La Laguna si ritrova senza un tetto sotto cui vivere e ad accoglierla ci pensano Isaac e Antolina, diventati marito e moglie.

Il Segreto anticipazioni: Marcela scopre da Matias il piano di Elsa

Elsa resta senza un posto dove vivere e Isaac e Antolina la accolgono in casa loro. Qui la Laguna è costretta a comportarsi da serva, per volere della perfida biondina. Ma perché la giovane ereditiera ruba il denaro della locanda? Ecco che a rivelare tutta la verità ci pensa Matias, messo alle strette da Marcela. Quest’ultima comprende che tutti le stanno mentendo e così cerca ulteriori spiegazioni al marito. Il Castaneda le confessa che, in realtà, si tratta di un piano di Isaac ed Elsa, a cui anche lui ha preso parte. Il giovane spiega che la Laguna ha finto il furto per poter essere cacciata dalla locanda. In questo modo, ha avuto la possibilità di tornare a vivere insieme a Isaac e Antolina. Nell’abitazione dei due neosposi è sicura di poter trovare le prove per incastrare la sua ex ancella.

Anticipazione Il Segreto: Elsa riesce nel suo piano, Marcela amareggiata

Isaac, Matias e Consuelo hanno sin da subito appoggiato il piano di Elsa, pronta a tutto pur di scoprire qualche dettaglio in più su Antolina, per poterla così smascherare. Nel frattempo, Marcela resta delusa di fronte al racconto, in quanto nessuno di loro si è fidato di lei. Tutti hanno giocato dietro le sue spalle, senza renderla partecipe del piano. La giovane è profondamente arrabbiata con il marito, tanto che fa anche fatica a perdonarlo. Marcela si dichiara completamente amareggiata e Matias non sa che fare per riconquistare la sua fiducia. La giovane non può fare, inoltre, a meno di avercela anche con Elsa.