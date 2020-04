Anticipazioni Il Segreto dal 6 all’11 aprile: forti emozioni, la fine di Fernando

Il Segreto anticipazioni da lunedì 6 a sabato 11 aprile 2020: un flashback ci riporta indietro nel passato, Garcia Morales salva Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto sulla prossima settimana rivelano che il tenente Cepeda fa sapere a Carmelo che, entro qualche ora, Puente Viejo verrà sommersa dalle acque. Con l’appoggio di Severo, il sindaco cerca di difendere il paesino spagnolo, ma ogni suo tentativo potrebbe rivelarsi inutile. Il Santacruz, intanto, rivela all’amico che vorrebbe riaprire la fabbrica di gallette. Inaspettatamente, il Leal appare contrariato da questa iniziativa. Poco prima di morire, Garcia Morales dà ordine ai suoi funzionari di non fare più sommergere Puente Viejo. Inconsapevole di ciò, Carmelo non ha altra scelta che chiedere ai compaesani di lasciare le loro case il primo possibile. Donna Francisca, sola e rammaricata, si lascia andare ai ricordi. La Montenegro non riesce a credere che sta per perdere per sempre la sua Casona e, soprattutto, la sua amata Puente Viejo. Ed ecco che accade qualcosa di davvero emozionante per il pubblico: un flashback riporta alla nostra mente tutti i personaggi che hanno vissuto nel paesino spagnolo. Stiamo parlando di volti come Pepa, Tristan, Soledad, Juan, Mariana, Nicolas e molti altri.

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Fernando dà fuoco a molte abitazioni di Puente Viejo

Si diffonde la notizia della decisione presa da Garcia Morales: Puente Viejo è salvo. Un bellissimo gesto quello compiuto dal sottosegretario, che troppo tardi ha capito di essersi schierato inizialmente dalla parte sbagliata. Il paese non verrà sommerso, ma il peggio ancora non è passato. Infatti, Fernando ha ancora qualcosa di diabolico in mente per portare a termine la sua vendetta. Questa volta, il Mesia intende incendiare tutto il paese! Nel frattempo, Maria decide di tornare a Cuba per ricongiungersi a Gonzalo, con Esperanza e Beltran. Insieme a lei decidono di partire anche Emilia e Alfonso. Ma Fernando riesce a mettere in atto il suo piano e dà fuoco a Puente Viejo!

Il Segreto anticipazioni puntate italiane aprile 2020: Maria uccide Fernando

Quando anche la Casona sta per essere incendiata, Maria decide di affrontare per l’ultima volta Fernando. La Castaneda capisce subito che l’uomo vuole ucciderla. Fortunatamente, la figlia di Emilia ha con sé la pistola e uccide Fernando! La fine del Mesia è arrivata, ma ormai il suo piano di vendetta ha preso inizio. Il suo gesto porta, infatti, alcuni protagonisti a prendere delle scelte inaspettate.