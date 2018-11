Anticipazioni Il Segreto dal 3 al 7 dicembre: Emilia e Alfonso uccidono Pérez

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Emilia e Alfonso fuggono da Puente Viejo, Saul e Julieta arrestati

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano che Emilia, con l’aiuto di Fe e Alfonso, decide di mettere finalmente in atto il piano che la porterà a liberarsi una volta per tutte di Pérez. I programmi di quest’ultimo, però, cambiano. Nonostante ciò, i due coniugi Castaneda riescono comunque a mettere fine alla vita del generale, vendicandosi per tutto ciò che hanno dovuto subire. Viene così trovato il cadavere di De Ayala e i sospetti delle autorità cadono subito su Emilia e Alfonso. La coppia teme di essere arrestata e, dunque, decide di fuggire dal piccolo paesino spagnolo. Saul inizia ad avere dei sospetti su Prudencio. Il giovane Ortega pensa che il fratello sia il principale responsabile di tutto ciò che sta accadendo ultimamente a Julieta. Nel frattempo, la giovane decide di lasciare definitivamente Puente Viejo. Saul decide di fuggire insieme alla amata. I due innamorati, con l’aiuto di Consuelo, riescono a eludere la sorveglianza e a scappare. Purtroppo, Julieta e Saul vengono in seguito catturati dalle guardie. Prudencio paga la cauzione del fratello, ma per quanto riguarda la moglie decide di non muovere un dito. Per la Uriarte sembra non esserci alcuna speranza di tornare in libertà.

Anticipazione Il Segreto: Isacc e Antolina arrivano a Puente Viejo

A Puente Viejo arriva Isaac, il quale incontra il suo amico Matias. Il nuovo arrivato non racconta, però, al Castaneda cosa è successo ultimamente nella sua vita. Inoltre, non gli spiega neppure chi è Antolina, la quale è giunta insieme a lui nel piccolo paesino paesino. In realtà, sappiamo che Isaac sta fuggendo da una situazione abbastanza tragica. Il giovane sarebbe dovuto essere sposato con Elsa, che però è stata uccisa durante le loro nozze.

Anticipazioni Il Segreto: Severo confessa a Irene l’amore che prova per lei

Severo decide finalmente di dichiarare il suo amore a Irene. Si reca così a casa per confessarle cosa prova nei suoi confronti. Il vedovo Santacruz fa, dunque, la sua confessione d’amore alla donna. Quest’ultima rivela di essere profondamente innamorata di lui. Intanto, Dolores cerca vendere il prodotto da lei creato per rendere le donne più prosperose.