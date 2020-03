Anticipazioni Il Segreto dal 23 al 28 marzo: Fernando uccide Paco

Il Segreto anticipazioni da lunedì 23 a sabato 28 marzo 2020: Fernando uccide Paco e rapisce Esperanza e Beltran

Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate in onda dal 23 al 28 marzo 2020 rivelano che, dopo la morte del povero Meliton, in molti a Puente Viejo iniziano a pensare che Fernando sia ancora vivo. I sospetti di questi abitanti si rivelano fondati, quando Maria, tornata dal collegio di Avila, rivela a Raimundo e Donna Francisca che Esperanza e Beltran sono stati rapiti. A questo punto, la Castaneda inizia a pensare dove il nemico possa aver portato i suoi figli. Le ricerche, però, non portano ad alcun risultato. L’ira del Mesia non si placa ed è ormai fuori controllo. Infatti, lo vedremo legare a un albero Marcela e Matias, per rapire anche la piccola Camelia. Paco riesce a capire le intenzioni di Fernando e tra loro prende vita uno scontro fisico. L’uomo, nel disperato tentativo di salvare la nipote, purtroppo ha la peggio. Poco dopo, tra le braccia di Matias e Marcela, Paco muore. A questo punto, Puente Viejo è di nuovo scossa da un lutto. Maria sparisce nel nulla e Raimundo è disperato. L’Ulloa interroga così Garcia Morales, per capire se sta nascondendo qualcosa.

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Don Berengario decide di lasciare Puente Viejo e di iniziare una nuova vita con Maria

Marina è convinta che non sia giusto continuare a stare vicino a Don Berengario e, per tale motivo, decide di lasciare Puente Viejo. Don Anselmo osserva con attenzione l’atteggiamento dell’amico e intuisce che quest’ultimo è ancora innamorato della donna. A questo punto, il prete decide di parlare con il collega, il quale prende un’importante decisione sul suo futuro con Marina. Berengario dichiara il suo amore all’ex fidanzata, a cui chiede addirittura di costruire insieme il loro futuro. Questa decisione porta il prete a lasciare i suoi abiti sacerdotali e, così, anche Puente Viejo.

Trame Il Segreto, Puente Viejo sconvolto dalla morte di Paco: il ritorno di Emilia e Alfonso

La morte di Meliton aveva già scosso tutti a Puente Viejo. Il decesso di Paco sconvolge ancora di più gli abitanti del posto, che si uniscono per dirgli addio. I telespettatori assisteranno al ritorno improvviso di Emilia e Alfonso, i quali scelgono di stare vicino a Maria e Matias, incuranti del pericolo rappresentato da Fernando. Dopo di che, Garcia Morales svela a Raimundo i motivi per cui odia così tanto Puente Viejo. Da qui assisteremo a un confronto molto importante tra l’Ulloa e il sottosegretario.