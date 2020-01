Il Segreto anticipazioni: chi è davvero Garcìa e perché vuole vendetta

Anticipazioni Il Segreto: chi è davvero Juan Garcìa Morales, colui che si allea con Fernando per distruggere Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto vedono l’alleanza che si crea tra Fernando e Juan Garcìa Morales. Il Mesia decide di allearsi con il sottosegretario per distruggere tutto il paese. Il nuovo arrivato fa il suo ingresso a Puente Viejo, con un annuncio davvero sconvolgente. Scendendo nel dettaglio, Morales rivela agli abitanti che il loro paese dovrà essere distrutto. Durante l’inaugurazione del bacino idrico, fatto costruire da Carmelo per utilizzarlo contro Donna Francisca, Garcìa fa la sua grande rivelazione. Il bacino causerà un’inondazione e tutto Puente Viejo verrà così distrutto. Pertanto, il sottosegretario consiglia a tutti un’evacuazione velocissima. In realtà, l’uomo è d’accordo con Fernando per distruggere il piccolo paesino spagnolo definitivamente. Un piano messo in atto dal Mesia, che intende vendicarsi proprio di tutti! Me mentre il figlio di Olmo è ormai certo di aver quasi raggiunto il suo grande obbiettivo, ecco che scopriremo chi è davvero Garcìa.

Il Segreto anticipazioni: Raimundo svela i suoi sospetti su Fernando a Juan Garcìa Morales

Per quale motivo Juan Garcìa Morales prova tutto questo odio nei confronti di Puente Viejo? Perché vuole a tutti i costi distruggerlo? Ebbene il sottosegretario ha un motivo per cui ha intenzione di vendicarsi contro tutti gli abitanti del posto e lo scopriremo proprio nel corso delle prossime puntate. In particolare, ciò avviene durante una conversazione tra Garcìa e Raimundo. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che quest’ultimo gli spiega tutti i sospetti che ha nei confronti di Fernando. L’Ulloa è ormai certo che dietro gli ultimi tragici eventi avvenuti a Puente Viejo ci sia lo zampino del Mesia, che intanto si mostra come colui che vuole solo mettere in salvo Maria. Le accuse di Raimundo permettono a Garcìa di fare un passo indietro.

Anticipazione Il Segreto: ecco perché Juan Garcìa Morales vuole vendetta contro Puente Viejo

Come vi abbiamo già anticipato, Fernando resta completamente solo, in quanto Garcìa decide di lasciare la loro alleanza. Il motivo? Il sottosegretario comprende che dietro gli ultimi tragici eventi c’è davvero lo zampino del Mesia. Precisamente, l’uomo cambia idea quando capisce che a causare la morte di Maria Elena è stato proprio Fernando. La donna, neosposa del figlio di Olmo, era una cara parente di Garcìa. È lo stesso sottosegretario a confessare la sua vera identità a Raimundo. Ecco spiegato il motivo per cui Morales vuole a tutti i costi vendicarsi di Puente Viejo. Non appena conosce la verità, fortunatamente, la situazione cambia.