Anticipazione Il Segreto, duro colpo per Fernando: il Mesia viene tradito

Il Segreto anticipazioni: Fernando si allea con Juan Garcìa Morales per distruggere Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto vedono Fernando subire un duro colpo. Il Mesia sta mettendo in atto un piano davvero crudele contro tutti gli abitanti di Puente Viejo e sulla pelle di Maria. Raimundo e Donna Francisca sono pronti a tutto pur di mettere in salvo la giovane Castaneda e non possono non dubitare del figlio di Olmo. I sospetti della coppia si rivelano essere fondati, visto che Fernando sta ideando un piano per distruggere completamente il paesino spagnolo. Nel corso delle prossime puntate, vedremo il Mesia cercare l’aiuto di Juan Garcìa Morales, un uomo molto pericoloso. Quest’ultimo, sottosegretario, annuncia a tutti gli abitanti di Puente Viejo che il loro paese deve essere distrutto. L’uomo entra in scena per l’inaugurazione del bacino idrico, che è stato costruito per volontà di Carmelo, il quale voleva utilizzarlo per vendicarsi di Donna Francisca. Ora il sindaco vede questa sua scelta, presa in passato, diventare un’arma di Juan Garcìa.

Trame Il Segreto, Donna Francisca si allea con Severo e Carmelo: tutti contro Fernando

Juan Garcìa Morales, nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, rivela che il bacino causerà un’inondazione del paese e che, dunque, è necessaria una velocissima evacuazione. Chiaramente questo annuncio destabilizza e preoccupa, non poco, gli abitanti di Puente Viejo. Sin da subito, Donna Francisca cerca un modo per risolvere la situazione, ma senza ottenere risultati. La Montenegro si allea anche con Severo e Carmelo, suoi grandi nemici, proprio per riuscire a salvare la sua Puente Viejo. Ma Fernando sembra essere sempre un passo avanti, mentre Raimundo cerca le prove per incolparlo delle tragiche situazioni che si sono verificate ultimamente.

Puntate italiane Il Segreto: Juan Garcìa Morales tradisce Fernando

Vi anticipiamo che l’alleanza tra Juan Garcìa Morales e Fernando non dura per molto tempo. Raimundo accusa, di fronte al sottosegretario, il Mesia di essere il vero responsabile di tutti questi eventi drammatici, compresa la morte della sua neomoglie Maria Elena. Ebbene vi anticipiamo che di fronte a queste dichiarazioni, Juan Garcìa fa un passo indietro, tanto da decidere di allearsi con Raimundo, andando contro Fernando!