Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 21 giugno 2019: i figli di Maria sono morti?

Il Segreto: anticipazioni settimanali dal 17 al 21 giugno 2019

Maria Castenda apprenderà una brutta notizia: Esperenza e Beltran sono stati coinvolti in un terribile incidente. Sono morti? Le anticipazioni de Il Segreto dal 17 al 21 giugno 2019 ci rivelano che la ragazza cercherà di sapere di più sui figli: non può accettare che abbiano perso la vita in quel modo… I due si sarebbero dovuti trasferire definitivamente a Puente Viejo. E dire che era appena cominciato un periodo felice per Maria, visto che Emilia e Alfonso sono stati salvati da Fernando Mesia: quest’ultimo ha ucciso i rapitori. Ma Fernando verrà a conoscenza di qualcosa che lo turberà parecchio…

Francisca è viva, Emilia e Alfonso fuggono: spoiler Il Segreto questa settimana

Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto, Fernando scoprirà che Francisca Montenegro è ancora viva: gli punterà una pistola contro! Solo grazie a Raimundo, la matrona non compierà un’omicidio. Mesia non riuscirà a credere come Gonzalo e Maria abbiano potuto organizzare quella messinscena per fargli credere che Francisca era realmente deceduta: si sentirà profondamente tradito per Maria. Solo per lei aveva messo a repentaglio la sua stessa vita pur di salvare i genitori. A proposito di Alfonso ed Emilia: saranno costretti a rifugiarsi in Francia perché ancora ricercati per l’assassinio di Perez De Ayala. Matias deciderà di lasciare per sempre Puente Viejo con loro.

Anticipazioni future Il Segreto: salta il matrimonio di Julieta e Saul?

Le anticipazioni de Il Segreto non finisco qui. Saul e Julieta scopriranno che Prudencio vorrà far saltare il loro matrimonio mentre Antolina farà credere a tutti di esser stata aggredita da Elsa in piazza. Il piano di Antolina continuerà: fino a dove si spingerà? Possiamo anticiparvi che, in Spagna, Mauricio verrà sparato e che rischierà seriamente di morire.